Curaçao obtém maior triunfo da história, ao derrotar Honduras pela Copa Ouro

A seleção masculina de futebol de Curaçao obteve, neste sábado, em Houston, Estados Unidos, a maior vitória de sua história, ao vencer Honduras, por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Ouro.

Para conseguir os três pontos, o time de Curaçao precisou suportar grande pressão de Honduras, que obrigou o goleiro Room a fazer pelo menos cinco grandes defesas. O ataque hondurenho ainda mandou duas bolas na trave.

O histórico gol e único da partida foi marcado por Leandro Bacuna, aos 40 minutos do primeiro tempo. O atacante pegou bonito de primeira, após cruzamento feito pelo lado direito.

No outro jogo da rodada da chave, El Salvador e Jamaica ficaram no empate sem gols. A partida foi muito fraca tecnicamente. No primeiro tempo, o único lance a se destacar foi uma falta batida da intermediária para fora pelo jamaicano Bailey.

Na segunda etapa, a Jamaica forçou um pouco mais e obrigou o goleiro salvadorenho a fazer duas boas defesas. A única finalização no gol de El Salvador ocorreu aos 43 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta.

Com os resultados da segunda rodada, Jamaica e El Salvador lideram, o Grupo C, com quatro pontos cada, enquanto Curaçao soma três. Honduras perdeu os dois jogos disputados. As seleções voltam a jogar na terça-feira, quando serão definidas as equipes classificadas para as quartas de final. Jogam: Jamaica x Curaçao e Honduras x El Salvador.

A Copa Ouro segue neste sábado com mais dois jogos pelo Grupo D: Guiana x Panamá e Estados Unidos x Trinidad e Tobago.