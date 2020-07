Cúpula sobre plano de recuperação da UE continuará no domingo

As negociações entre autoridades europeias sobre um plano para resgatar a União Europeia (UE) da profunda recessão causada pela pandemia do novo coronavírus continuarão neste domingo, anunciou neste sábado (18) Barend Leyts, porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

“O plenário do Conselho Europeu terminou. O presidente o reunirá novamente amanhã ao meio-dia”, tuitou Leyts. Os 27 líderes europeus debatem desde sexta-feira os detalhes de um plano de recuperação de 750 bilhões de euros.

Nos dois primeiros dias, o plano, que deve beneficiar principalmente os países do sul do continente mais castigados pela pandemia e mais endividados, enfrentou a oposição de Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia, que pedem uma diminuição do valor e um controle mais rigoroso de seu uso.

Trata-se da primeira cúpula presencial desde que a COVID-19 atingiu com força a Europa, onde o vírus já causou a morte de mais de 200.000 pessoas. A nível econômico, espera-se que a pandemia possa provocar uma contração de 8,3% do PIB da União Europeia, segundo a Comissão Europeia.

