Cúpula Itália-África é adiada por ‘agravamento de segurança’

ROMA, 12 OUT (ANSA) – O governo italiano anunciou que a Conferência Itália-África, marcada para os próximos dias 5 e 6 de novembro em Roma, foi adiada para o início de 2024.

A informação foi confirmada em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália nesta quinta-feira (12).

A decisão foi tomada em decorrência do “agravamento do contexto de segurança internacional”, provocado pelo conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

“Isto permitirá também uma melhor coordenação com outros eventos da agenda internacional e, em particular, com as reuniões da União Africana e da Presidência italiana do G7, durante as quais a África terá um papel central”, concluiu a Farnesina. (ANSA).

