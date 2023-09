Cúpula EUA-UE acontecerá em 20 de outubro em Washington

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/09/2023 - 13:07 Compartilhe

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vão-se reunir no dia 20 de outubro, em Washington, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira (27) um responsável europeu.

A cúpula pretende “fortalecer nossa parceria estratégica com os Estados Unidos” e abordar “desafios comuns”, como as mudanças climáticas e a situação da economia mundial, explicou o responsável.

Segundo a mesma fonte, os três líderes discutirão também a disputa sobre as exportações europeias de aço, que desde 2018 estão sujeitas a tarifas americanas.

Essas tarifas, impostas durante o governo de Donald Trump (entre 2027 e 2021), poderão ser renovadas, caso as partes não cheguem a um acordo até o final de outubro.

A autoridade europeia observou que as partes têm tido “discussões muito boas” sobre o assunto e que isso lhe permitiu estar otimista quanto às possibilidades de um acordo.

A agenda da cúpula também inclui um diálogo sobre o apoio à Ucrânia e possíveis sanções à Rússia, principalmente medidas para atingir o comércio russo de diamantes.

