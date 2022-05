Cúpula do PSDB, que jogou contra, gastou R$ 10 milhões em prévias que avalizaram Doria

A despeito do ensaio de coalizão, nada está definido sobre apoio a Simone Tebet

Antes de “jogar a toalha” e desistir da corrida presidencial, João Doria insistiu – como última cartada – por apoio de uma ala do partido para judicializar o resultado das prévias no ninho tucano e tentar manter sua candidatura.

O ex-governador paulista disputou internamente com Eduardo Leite (RS) e o ex-senador Arthur Virgílio (AM) em novembro do ano passado. Venceu com 53,99% dos votos. Grão-tucanos, no entanto, avaliaram que, se as prévias fossem judicializadas, o partido ficaria mais enfraquecido e decidiram abandonar Doria.





Sem Doria, Eduardo Leite ou outro nome para disputar a Presidência – pela primeira vez desde a fundação do partido -, o PSDB amarga prejuízo de mais de R$ 10 milhões que foram gastos com as prévias.

Apesar dos afagos da pré-candidata Simone Tebet (MDB) a Doria, nem tudo está pacificado entre MDB e PSDB. O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB-GO) e caciques emedebistas criticam a eventual aliança.