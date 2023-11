Cúpula do G7 presidida pela Itália será realizada na Puglia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2023 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 10 NOV (ANSA) – A cúpula do G7 durante a presidência italiana ocorrerá entre 13 e 15 de junho de 2024 em Borgo Egnazia, Valle d’Itria, na Puglia.

O anúncio foi feito pela premiê da Itália, Giorgia Meloni, nesta sexta-feira (10).

A Itália recebeu na quarta-feira (8) a presidência do G7 das mãos do Japão e disse que pretende envolver o Brasil como interlocutor durante sua gestão no grupo.

Em 2024, o maior país da América do Sul presidirá o G20, que também tem Roma como um de seus membros. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias