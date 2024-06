Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/06/2024 - 15:01 Para compartilhar:

BARI, 14 JUN (ANSA) – Os líderes do G7 formalizaram a declaração final da cúpula que está sendo realizada na Puglia, no sul da Itália. O comunicado de 36 páginas foi publicado no site da presidência italiana do grupo. (ANSA).