Cúpula de líderes da COP30, em Belém, será antecipada para antes da conferência

Com problemas de capacidade hoteleira, o governo federal anunciou nesta quinta-feira (13) que a cúpula de chefes de Estado e de governo da COP30, na cidade de Belém, no Pará, será realizada nos dias 6 e 7 de novembro, antes da conferência da ONU sobre o clima.

“A cúpula faz parte da COP, e a antecipação é uma decisão do Brasil”, disse Valter Correia, secretário do governo para a conferência climática, citado em um comunicado.

“Isso nos dá tempo para uma reflexão mais aprofundada, sem a pressão da rede hoteleira ou da cidade, além de ajudar a organizar melhor a abertura oficial do evento”, prevista para 10 de novembro, acrescentou.

Segundo uma fonte do governo, a mudança permitirá que os delegados, uma vez concluída a cúpula, concentrem-se completamente nas negociações para a declaração final.

“Alguns delegados reclamavam que o encontro lhes tirava dias de negociação”, justificou a fonte.

Normalmente, este encontro acontece dentro do calendário da conferência.

Após a cúpula, a COP30 será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém.

A escolha da capital paraense como sede, apoiada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, tem alto valor simbólico, pois a floresta amazônica desempenha um papel crucial na absorção de gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global.

Os preparativos avançam a todo vapor, com numerosas obras de infraestrutura para garantir que esta cidade, com limitada capacidade hoteleira, possa receber até 50 mil pessoas.

O encontro ocorrerá em um contexto difícil para as negociações climáticas a nível internacional, especialmente devido à decisão do presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris.

