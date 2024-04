Cúpula da Celac sobre Equador é adiada para terça

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/04/2024 - 11:01 Para compartilhar:

TEGUCIGALPA, 12 ABR (ANSA) – A presidente de Honduras, Xiomara Castro, e líder temporária da Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe (Celac) anunciou que a cúpula extraordinária sobre o ataque das forças de segurança do Equador à embaixada do México em Quito será somente na próxima terça-feira (16) A reunião estava agendada para acontecer hoje (12), mas a data foi alterada a pedido do governo mexicano, que ainda pretende esclarecer alguns assuntos relacionados ao caso.

De acordo com a mandatária hondurenha, a sessão acontecerá virtualmente e examinará as acusações do México contra o Equador de violações do direito internacional e da Convenção de Viena de 1961.

A ação ocorreu no último dia 5 e culminou no rompimento das relações diplomáticas entre as duas nações. A operação da polícia equatoriana foi condenada por toda a América Latina e União Europeia. (ANSA).