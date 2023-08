‘Cúpula da Amazônia será um marco na questão do clima’, diz Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2023 - 16:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 02 AGO – O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira (2) que a cúpula dos países amazônicos que será realizada na semana que vem em Belém, no Pará, deverá ser um “marco” no debate global sobre meio ambiente.

“Acho que o mundo precisa olhar para essa reunião como o marco mais importante até hoje para discutir a questão do clima.

Já participei de muitas reuniões, muitas vezes é fala, fala, aprovam documentos e não acontece nada”, afirmou.

O mandatário afirmou que a cúpula, marcada para os dias 8 e 9 de agosto, será a primeira em 45 anos com a presença de oito presidentes dos países da Amazônia, “além de representantes dos dois Congos e da Indonésia”.

No evento, serão discutidas políticas comuns para a região, incluindo a segurança nas fronteiras, combate ao crime organizado, proteção da floresta e desenvolvimento sustentável.

Lula, que tem dado importância à diplomacia verde desde seu retorno ao Planalto em janeiro, assegurou que vai cumprir sua promessa de alcançar o desmatamento zero.

“O Brasil vai cumprir com aquilo que foi prometido, nós vamos chegar ao desmatamento zero em 2030, escrevam e guardem para me cobrar”, declarou durante o café da manhã com correspondentes da imprensa internacional.

Lula também disse que na reunião da cúpula deve ser elaborado um documento a ser apresentado na COP 28, marcada para ocorrer em novembro nos Emirados Árabes, e prometeu que será “duro” contra quem ameaçar a floresta amazônica.

Entre as agendas com essa pauta, o Brasil também receberá a COP 30, em 2025, em Belém. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias