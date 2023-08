Cúpula da Amazônia: Equador propõe a criação de uma ‘Opep da biodiversidade’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 15:38 Compartilhe

O ministro das Relações Exteriores do Equador, Gustavo Manrique Miranda, propôs aos líderes da Cúpula Amazônia a criação do G17, bloco que reuniria os países com os maiores níveis de biodiversidade do mundo. O grupo seria formado aos moldes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e do G7.

Miranda argumentou que a iniciativa teria o foco na preservação do meio ambiente e formaria uma frente única de defesa dos interesses desses países. “Esse é um caminho de luta em que os países megadiversos devem ser ouvidas. E nossas ações devem impactar positivamente na saúde do planeta”, disse ele.

