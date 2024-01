Cunhada de Yasmin Brunet detona Rodriguinho por comentários no BBB24: ‘Violência psicológica’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/01/2024 - 0:05 Para compartilhar:

Marcella Duque saiu em defesa da cunhada, Yasmin Brunet, nesta segunda-feira, 15. No Instagram, a estudante de Medicina Veterinária não poupou críticas a Rodriguinho, confinado com Yasmin no BBB24, após os comentários do cantor sobre a compulsão alimentar da modelo.

“Isso está passando dos limites. O que ele está fazendo com a Yasmin é violência psicológica, uma pauta que gera gatilho e atinge várias mulheres. Esse nojento não tem o mínimo de noção do quanto essas falas dele são pesadas”, alertou Marcella, lembrando que muitas mulheres sofrem com transtornos alimentares na busca pelo corpo perfeito.

“A Yasmin merece respeito, ela é uma mulher linda, independente e livre, que pode fazer o que bem entender, vestir a roupa que quiser e comer o que quiser na quantidade que quiser. Mais respeito, por favor”, escreveu a jovem, que é namorada de Antonio Brunet e nora de Luiza Brunet.

Em outra postagem, ela compartilhou um vídeo do pagodeiro dizendo que “daria uma voadora na cara” de Davi e escreveu: “Uma vez agressor, sempre agressor.” Isso porque, em 2021, a influencer Nanah Damasceno, ex-marida do cantor, acusou-o de tê-la agredido diversas vezes em uma festa. Relembre.

