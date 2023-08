Cunhada de Larissa Manoela joga indireta após compartilhar foto em família: ‘Foco é o amor e o respeito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 8:48 Compartilhe

Na noite desta terça-feira (22), Camille Frambach, irmã do ator André Luiz Frambach e cunhada de Larissa Manoela, usou suas redes sociais para compartilhar uma foto de sua família em meio as polêmicas que a atriz enfrenta com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.

Na imagem publicada por Camille, Larissa Manoela aparece acompanhada do noivo, André, dos sogros e da cunhada. “Vocês sabem que eu preciso fechar a fileira, né? Não tinha postado antes pela correria. Só queria falar que o foco dessa família aqui é o amor e o respeito. E quem conhece a gente sabe bem disso. Amo vocês demais da conta”, escreveu a irmã do ator, na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camille Frambach (@camilleframbach)

A publicação de Camille aconteceu horas após o colunista Lucas Pasin noticiar que Silvana, mãe de Larissa, classificou os parentes de André como “família de macumbeiros” em uma mensagem enviada para a atriz.

