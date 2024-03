Cunhada de jogador da seleção sul-coreana detida por vazamento de vídeos explícitos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/03/2024 - 6:25 Para compartilhar:

A cunhada do atacante sul-coreano Hwang Ui-jo foi condenada nesta quinta-feia a três anos de prisão por publicar vídeos privados explícitos do jogador de futebol e tentativa de chantagem.

A ré, que não foi identificada pelas autoridades, foi acusada de compartilhar os vídeos nas redes sociais enquanto se passava por uma ex-namorada que acusava Hwang de infidelidade.

A divulgação dos vídeos motivou uma investigação policial contra o atacante para esclarecer se os encontros sexuais foram filmados sem consentimento.

Hwang negou as acusações, mas o Ministério Público ainda deve decidir se ele será indiciado ou se o caso será arquivado.

No veredicto, o tribunal de Seul afirma que a cunhada divulgou os vídeos “com a consciência de que seriam disseminados indiscriminadamente”, segundo a agência de notícias Yonhap.

“O conteúdo foi amplamente distribuído dentro e fora da Coreia do Sul (…) A natureza do crime é muito grave”, acrescentou o tribunal, que considerou como atenuantes o reconhecimento do crime e o pedido de clemência apresentado por Hwang.

O jogador de 31 anos, emprestado recentemente pelo Nottingham Forest inglês ao Alanyaspor turco, tem 19 gols em 62 partidas pela seleção da Coreia do Sul.

A Federação Sul-Coreana o suspendeu da seleção nacional para aguardar as conclusões da investigação, o que deixou o atacante de fora da recente Copa Asiática, disputada no Catar.

