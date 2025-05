Cunhada de Isis Valverde compartilha fotos do casamento da atriz com Marcos Buaiz

Eduarda Buaiz, cunhada de Isis Valverde, utilizou as redes sociais para compartilhar alguns registros do casamento da atriz com Marcos Buaiz, realizado no último sábado, 3.

“O casamento do meu irmão e cunhada queridos foi sem dúvida um momento mágico e repleto de amor!”, legendou em um post no Instagram. Em uma série de fotos, é possível ver o local da cerimonia, a pista de dança e até alguns dos convidados – compostos principalmente pela família dos noivos.

Nos comentários, Marcos celebrou a homenagem ao lado da mãe, Tânia, que se emocionou: “Muito amor envolvido! Amo vocês demais”.

Cerimônia

O matrimonio aconteceu na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo, em uma tarde que reuniu cerca de 180 pessoas. Alguns nomes famosos, como Thaila Ayala, Renato Góes, e a atriz Mariana Ximenes, ainda prestigiaram o casal como padrinhos.

Isis e Marcos já haviam se casado no cívil em uma cerimonia intima na véspera do Natal de 2024. Na época, ela celebrou o momento com uma homenagem no Instagram: “O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só”.