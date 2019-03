Cultura inicia programa sobre musical

O clima era o mesmo de uma audição, isso é, o processo de seleção de elenco para um grande musical. Mas aqueles candidatos estavam, na manhã do sábado, dia 9, em busca da vaga em um programa de televisão: “Cultura – O Musical” é o mais novo produto da emissora paulista, com previsão de estreia em 14 de abril. Trata-se de um reality show, que vai revelar novos nomes de um dos maiores gêneros teatrais do Brasil na atualidade. “Temos hoje um mercado muito forte. Essas pessoas que se inscreveram não são amadores tentando a sorte, mas profissionais que entendem a sua função”, observa José Roberto Walker, escritor e diretor do programa, que terá como apresentador um dos principais artistas do gênero no Brasil, Jarbas Homem de Mello.

Um total de 1.254 pessoas se inscreveu no primeiro momento da produção. Daquelas, foram selecionadas 98, que foram avaliadas pessoalmente por um júri de pré-seleção, formado por profissionais do ramo, como o ator Saulo Vasconcelos e a atriz e versionista Mariana Elisabetsky, além do maestro Emiliano Patarra, o diretor musical do novo programa, Natan Bádue, e o próprio Walker. A missão era escolher os 36 que irão iniciar o programa, cuja primeira gravação acontece em 30 de março. Apesar da experiência em audições, os avaliadores sabiam que a tarefa não seria fácil.

“Muitos candidatos já participaram de musicais profissionais, ainda que em papéis secundários, o que lhes garante uma boa experiência”, observou Mariana que, ao lado de Victor Mühletahler, vem assinando as melhores versões de musicais dos últimos anos. Ela também será a roteirista do programa da TV Cultura. “E o mais interessante é que já existe uma mescla de talentos, muito diferente de quando comecei”, completa Vasconcelos, em ação desde o final dos anos 1990.

A pré-seleção, acompanhada pelo jornal O Estado de S. Paulo, aconteceu em um estúdio da Cultura e foi toda gravada – as imagens serão exibidas à medida em que os selecionados se apresentarem no programa. O nível técnico dos candidatos era, de fato, alto. E impressionou a quantidade de jovens, alguns com menos de 15 anos. “É uma garotada que se prepara com afinco, fazendo aulas de canto e dança como qualquer profissional”, observa Vasconcelos. É o caso de uma das primeiras a se apresentar, Manuela Macedo, de 11 anos, vinda de São José dos Campos e que foi selecionada.

Ela só não foi a mais jovem escolhida porque o título coube a Lorenzo Tarantelli que, com apenas 10 anos, já atuou em grandes musicais (“Les Misérables”, em 2017, e em “Chaplin, o Musical”, no ano seguinte), além de trabalhar como dublador em séries como “Puppy Dog Palls” e “Young Sheldon”. A meninada terá a chance de conviver com profissionais com experiências interessantes, como a atriz Thuany Parente, de 27 anos, que esteve no elenco de montagens off Broadway realizadas em São Paulo, como “Rent” e “Na Pele”.

Os 36 escolhidos estavam todos juntos, no sábado, 16, acreditando que passariam por mais uma seleção, quando receberam a notícia por Jarbas Homem de Mello, o que provocou grande euforia no palco e nas redes sociais. “Essa é a primeira das várias surpresas que vocês vão enfrentar a partir de agora”, prometeu Mello. Alguns dos eleitos terão de manter uma rotina espartana, pois vão se dividir entre o programa e espetáculos em cartaz. É o caso de Sandro Conte, de 27 anos, que está em “Billy Elliot – O Musical”, que recém-estreou, no Teatro Alfa.

A primeira temporada de “Cultura – O Musical” começará com seis eliminatórias em que seis participantes disputam vagas para a próxima fase – neste primeiro momento, dois artistas são aprovados e quatro são eliminados por dia. A semifinal será realizada em dois episódios com seis concorrentes em cada. Os programas vão ao ar nos dias 26 de maio e 2 de junho.

Três vencedores de cada episódio seguem para a final, que será exibida no dia 9 de junho e terá a participação de seis artistas. Os programas vão ser gravados no Teatro Franco Zampari. Nos episódios, cada artista irá apresentar um número de algum dos musicais pré-selecionados pela produção. Entre as peças eleitas, estão “Wicked”, “A Noviça Rebelde”, “West Side Story”, “Les Misérables”, “Evita” e “Mamma Mia!”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.