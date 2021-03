Culto sexista gera revolta contra pastor; entenda

Um vídeo compartilhado nas redes sociais causou revolta nos Estados Unidos nesta semana. No registro, um pastor de uma igreja batista no estado do Missouri aparece fazendo um discurso sexista, recheado de frases preconceituosas, e ressaltando a importância das mulheres não se transformarem em “machonas” para a continuidade do interesse dos maridos no relacionamento.

De acordo com o jornal New York Post, a filmagem do pastor Stewart-Allen Clark, da 1ª Igreja Batista da cidade de Malden, foram registradas no último dia 28 de fevereiro. Durante o culto, o homem ainda disse que as esposas devem “controlar o peso” para garantir que os maridos não se interessem por outras mulheres.

“Por que existem tantas mulheres que, após se casarem, ficam desleixadas? Não estou dizendo que todas precisam ser aquele tipo de ‘mulher troféu’, como Melania Trump, pois nem todas conseguem ser assim. Porém, vocês não precisam se transformar em machonas”, pontuou Clark.

Após muita indignação, integrantes do Ministério da Igreja Batista dos EUA, responsável pelas unidades da igreja no país, se pronunciaram e criticaram o posicionamento do pastor, ressaltando que “o sermão incluiu comentários não condizentes com os valores da congregação”.

Segundo a reportagem, esta não é a primeira vez que o pastor se envolve em polêmicas relacionadas ao sexismo de suas falas. Em um dos vídeos que foi excluído pela congregação, ele aparecia dizendo que o “controle de peso” era sempre a melhor opção para um casamento feliz e que toda mulher deve usar perfume e maquiagem para ficar “menos feia e fedida”.

Agora, afastado do cargo, Clark deve passar por um processo de aconselhamento profissional dentro da congregação antes de retomar suas atividades.

