Culto pela facada em Bolsonaro

Parece mentira, mas não é. Os bolsonaristas irão promover na sexta-feira 6 um culto ecumênico a favor do presidente Jair Bolsonaro. Ele será realizado no calçadão da Halfeld, em Juiz de Fora, rua onde Bolsonaro foi vítima do atentado à faca. É que na sexta-feira o episódio envolvendo o “mito” completará um ano. Depois reclamam quando dizem que o bolsonarismo está cada dia mais parecido com o lulopetismo.