Cultivo de centeio terá zoneamento Agrícola de Risco Climático, diz ministério

Brasília, 15 – O Ministério da Agricultura informou, em nota, que o cultivo de centeio terá Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) específico. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). O Zarc indica o período ideal de semeadura e os municípios aptos para o cultivo do cereal em sistema de sequeiro no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Bahia. Para o ministério, o zoneamento, pedido pelo setor produtivo, vai ajudar a impulsionar a produção no País.

Os estudos foram coordenados pela Embrapa Trigo, de Passo Fundo, segundo o ministério. De acordo com a Embrapa, os estudos para o zoneamento consideraram os riscos de geada no espigamento, o déficit hídrico no estabelecimento das plantas e na fase de enchimento de grãos e o excesso de chuva na colheita. O zoneamento também identificou os ambientes favoráveis para a produção de centeio, de acordo com solo, disponibilidade de água, clima e ciclo das cultivares.

A política de zoneamento objetiva reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e orienta o produtor quanto ao período adequado para semeadura da oleaginosa em cada região de acordo com o solo e a variedade da cultura. A política define as áreas e os períodos de semeadura, de acordo com probabilidades de perdas de produtividade de 20%, 30% e 40%. A concessão de crédito rural e a cobertura de seguro rural estão vinculados ao Zarc.