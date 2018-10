Cuidar de crianças e idosos será um dos empregos de maior demanda no futuro

O cuidado de crianças e idosos será um dos empregos de maior demanda no planeta no futuro, avaliou nesta quarta-feira a especialista da Organização Internacional do Trabalho (OIT) María Arteta em declarações à AFP.

“O cuidado remunerado é uma grande oportunidade para a geração de empregos em todo o mundo”, especialmente para as mulheres, disse María Arteta.

A OIT avalia que até 2030 poderão ser gerados 472 milhões de empregos neste setor, declarou Arteta durante a 19ª Reunião Regional Americana, que se realiza no Panamá.

Segundo a especialista, estas perspectivas se devem à cada vez maior expectativa de vida, o que aumenta o número de idosos com necessidade de cuidados, e ao aumento dos pais que trabalham fora e entregam seus filhos a estes profissionais.

“O que esperamos é que seja um emprego com boas condições porque em muitas situações, inclusive na Europa, estes trabalhos não recebem salários mínimos ou contribuem para a previdência social”.

A especialista acredita que a regularização do trabalho de cuidador “geraria um círculo virtuoso”, já que os salários gerariam impostos e contribuições, além do benefício direto para a criança ou o idoso.

“É impossível substituir [este trabalho] por robôs ou computadores” e por este motivo os empregos nesta área “vão aumentar”, e se forem regularizados vão “gerar um grande volume” de recursos.