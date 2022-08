Da Redação 23/08/2022 - 20:00 Compartilhe

De extensões de cílios a aplicação de ácidos, diversos procedimentos estéticos são procurados por mulheres para ressaltar o olhar — muitas vezes sem lembrar que as pálpebras também precisam de atenção. Felizmente, os cuidados com os olhos podem começar em casa.

Com informações da “Women’s Health”, confira três cuidados com a pele necessários para garantir todo o amor que sua região dos olhos precisa.

3 cuidados com os olhos que você deve incluir em sua rotina de skincare

1 — Remova a maquiagem

De acordo com a optometrista Elisa Brisco, olhos cheios de máscara de cílios e outros produtos são um ambiente favorável para a proliferação de bactérias. “Elas [as bactérias] vivem nos folículos capilares e nas glândulas lacrimais”, explica.

A especialista elucida, ainda, que essa é a razão pela qual “pessoas têm as pálpebras com crostas à medida que envelhecem, ou as pálpebras parecem um pouco pesadas”.

Por isso, certifique-se de sempre remover toda a sua maquiagem antes de deitar-se — inclusive a dos cílios. Além de ser importante para a saúde dos olhos, a prática é essencial para garantir uma pele limpa e saudável.

Uma boa dica para remover completamente a maquiagem da área é segurar um pedaço de algodão completamente embebido em demaquilante na região por alguns minutos. Isso fará com que os produtos “derretam” e sejam limpos facilmente.

2 — Pisque

Algo tão simples como lembrar-se de piscar pode ser a chave para manter a saúde de seus olhos. Isso porque o ato “espalha as lágrimas depositadas ao longo da borda da pálpebra sobre os olhos, o que hidrata, lubrifica e nutre”, explica Elisa.

3 — Proteja e hidrate a pele

Para evitar o ressecamento e a proliferação de bactérias prejudiciais, invista em cosméticos específicos para a região dos olhos.