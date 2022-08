Nova tendência promete revolucionar os cuidados com as unhas

Da Redação 17/08/2022 - 19:01 Compartilhe

As redes sociais são famosas por lançar tendências pouco usuais e muito revolucionárias. Dentre elas, surgiu o nail slugging, que pode ser a salvação em seus cuidados com as unhas.

Trata-se da prática de abusar da hidratação em suas unhas, garantindo que a região esteja sempre saudável. Ela deriva de outra tendência similar, o slugging, feito para manter a hidratação do rosto. Saiba mais com informações da “Slice”.

Como o ‘nail slugging’ pode beneficiar seus cuidados com as unhas

Apesar de comumente utilizados, produtos como acetona e acrilatos presentes em extensões podem prejudicar a saúde das unhas. E se você não é uma aficcionada por manicure, provavelmente não pratica cuidados diários com a região.

Pensando nisso, o dermatologista Charles Puza compartilhou, em sua conta do TikTok, uma forma simples de recuperar a vitalidade das unhas e cutículas: o nail slugging. Segundo ele, a prática pode “fortalecer as unhas, protegê-las dos danos causados pela água e torná-las menos quebradiças”.

Como fazer o ‘nail slugging’

Assim como no slugging facial, o nail slugging é feito com a ajuda de produtos oclusivos — que impedem a passagem de ar —, como a vaselina. Basta aplicar, diariamente e em abundância, o cosmético nas unhas e cutículas e massageá-las.

Se você se incomoda com mãos pegajosas ou não pode colocar a técnica em prática durante o dia, faça-o à noite, antes de dormir. Para isso, invista em luvas de plástico ou silicone durante o sono.

À “Refinery29”, a jornalista Jacqueline Kilikita comprovou os benefícios da técnica: “Quase como mágica, minhas cutículas secas desapareceram imediatamente e as rachaduras nas minhas unhas ficaram muito menos visíveis.” Por isso, se você parece ter tentado de tudo, mas continua com cutículas aparentes e unhas quebradiças, que tal dar uma chance à tendência famosa nas redes sociais?