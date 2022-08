Dermatologista indica cuidados com a pele para o Rock in Rio

Beatriz Mizuno 25/08/2022 - 18:00 Compartilhe

As próximas semanas serão intensas na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Com shows espalhados entre dias de sol e chuva e temperaturas variadas, a emoção será garantida — mas sua pele pode pedir socorro. Sendo assim, quais cuidados com a pele você deve ter para o Rock in Rio?

À IstoÉ, a dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Fernanda Falcão, forneceu dicas importantes de cuidados de skincare para antes, durante e depois de um dos maiores festivais de música do país.

Cuidados com a pele para o Rock in Rio

Antes do festival

De acordo com o regulamento oficial do Rock in Rio, não será permitida a entrada de objetos de vidro, plástico ou metal — inclusive cosméticos — no evento. Então, como preparar a pele para minimizar os danos da exposição?

Fernanda explica que a preparação da pele para dias de exposição intensa ao ambiente, em qualquer clima, deve começar com cinco a sete dias de antecedência. “Aumentar a hidratação com produtos mais emolientes, suspender o uso de clareadores e de ácidos que deixam a pele mais sensível e manter uma fotoproteção adequada com protetor solar é super importante nesse período pré-evento ou viagens”, recomenda a especialista.

Nesse sentido, ela destaca o uso de fotoprotetores orais como uma boa opção para combater a vermelhidão e as queimaduras solares. Trata-se de filtros solares em cápsulas, especialmente benéficos para pessoas com manchas na pele ou com a pele muito clara.

Além disso, durante a preparação para o evento, a especialista indica o uso de protetores com fator de proteção solar (FPS) maior que 50. Os produtos usados, entretanto, devem ser indicados por seu dermatologista.

Durante o festival

Para quem não dispensa o retoque de dermocosméticos durante o dia, um recurso útil podem ser os produtos embalados em sachês, que são práticos e cabem em qualquer bolsa. Se você optar por eles, Fernanda recomenda levar hidratantes, filtros solares e lenços demaquilantes para pele sensível — que “contêm menos ativos que podem sensibilizar a pele”.

Segundo ela, o ideal é que o protetor solar seja reaplicado a cada duas horas em dias de sol intenso ou de muito suor. Caso o clima esteja mais ameno, pode-se aplicar o produto a cada quatro horas. A sequência indicada pela médica é a utilização dos lenços demaquilantes para pele sensível, para remover acúmulos de sujeira e/ou maquiagem, seguida por uma reaplicação de hidratante e, na sequência, de protetor solar.

Além disso, as barreiras físicas podem ser grandes aliadas à proteção da cútis. Por isso, invista em chapéus, bonés e roupas com proteção UV para impedir os danos causados pela radiação solar. Não dispense, ainda, o consumo de água, visto que manter o corpo hidratado de dentro para fora pode minimizar quaisquer reações adversas da exposição.

Depois do festival

Ao chegar em casa após um dia de muita diversão, os cuidados com a pele devem ser intensos. “O ideal é, quando chegar em casa, retirar toda a maquiagem ou filtro solar com uma limpeza um pouco mais profunda, utilizando um sabonete de limpeza adequado para seu tipo de pele e um tônico facial”, pontua Fernanda.

Nos dias seguintes, a dermatologista aconselha abusar da hidratação e das borrifadas de água termal para acalmar e hidratar a pele. Ela orienta, ainda, a conservação de uma rotina de cuidados com produtos mais leves, evitando os que possam causar irritações — como ácidos e clareadores.

Se você se esquecer, entretanto, de tomar os cuidados necessários, Fernanda recomenda redobrar a cautela no pós-festival. “Evite completamente qualquer produto que possa irritar a pele e procure um dermatologista”, finaliza a especialista.