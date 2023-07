Cuidado: como os golpistas online estão se aproveitando da mania da ‘Barbie’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/07/2023 - 4:40 Compartilhe

Publicitários e celebridades não são os únicos a lucrar com o sucesso do filme “Barbie”. Especialistas em segurança cibernética estão alertando sobre golpistas on-line usando o sucesso de bilheteria para roubar informações bancárias de legiões de espectadores da boneca.

“Os cibercriminosos estão sempre à procura de oportunidades para tornar o phishing – técnica de engenharia social usada para enganar usuários de internet – e outros golpes mais atraentes e críveis”, disse Steve Grobman, diretor de tecnologia da empresa de segurança de software McAfee, no blog da empresa. “Eles costumam aproveitar eventos populares e bem divulgados, como estreias de filmes, shows ou eventos esportivos para induzir os usuários a clicar em links maliciosos”.

A empresa de segurança cibernética relata que documentou 100 novas instâncias de malware com “nomes de arquivos relacionados à Barbie” apenas nas últimas três semanas.

Esses cavalos de Tróia digitais incluem malware disfarçado de downloads de filmes, vírus relacionados à “Barbie” e vídeos falsos que anunciam ingressos gratuitos, mas, em vez disso, acessam links que sequestram informações pessoais com spyware.

“Os vídeos direcionarão as vítimas em potencial para um servidor Discord ou um site”. “Lá, os invasores solicitam que os visitantes baixem um arquivo .exe de tamanho grande. Como antes, o arquivo é carregado com malware, como uma variedade conhecida como ‘Redline Stealer’ que desvia informações pessoais, informações de login e muito mais dos dispositivos.”

Em outros casos, o golpe pode conter um e-mail ou um link de mídia social que leva a um vídeo rotulado como “Barbie, o filme” ou “Bastidores do filme da Barbie”.

Quando o usuário clica no link, ele acessa um site que parece legítimo, mas solicita que ele insira seu endereço de e-mail, detalhes do cartão de crédito e outras informações pessoais. O golpista usa esses dados para invadir a conta bancária do usuário. Roubar os dígitos no plástico das pessoas, não é fantástico.

Para evitar ser enganado, a McAfee aconselha os fãs de “Barbie” a utilizar streamers confiáveis, comprar ingressos de ites oficiais ou aplicativo respeitável e ficar de olho em sites de má qualidade.

“Com grandes eventos de mídia, vêm grandes esforços de marketing, e os golpistas farão o possível para se misturar a eles”, alerta McAfee sobre essa fraude. “Uma maneira rápida de detectar um golpe é dar uma olhada na promoção. Se ele pedir que você forneça suas informações bancárias ou de cartão para se qualificar, conte com isso como uma farsa.”

A empresa acrescentou: “Simplificando, fique longe de promoções que pedem algo em troca, principalmente se for seu dinheiro ou informações pessoais”.

