Cuiabá x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites Rubro-Negro enfrentará o clube de Mato Grosso pela primeira vez na história; duelo inédito será realizado nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Pantanal

O Flamengo terá o confronto inédito diante do Cuiabá na noite desta quinta-feira, mais precisamente às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal – liberada após a agenda da Copa América. O encontro será válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, porém as duas equipes farão apenas o sexto jogo, já que ambas tiveram duas partidas adiadas no torneio.

O Rubro-Negro, que não terá Diego Alves (poupado) e outros desfalques já esperados por conta da Copa América, tentará a primeira vitória fora de casa neste Brasileirão. Na última rodada, a equipe acabou derrotada pelo Juventude, em Caxias do Sul.

Já o Dourado, em busca do primeiro triunfo na Série A, verá Pepê, em ótima fase, reencontrar o ex-clube – o mesmo não pode ser dito em relação ao lateral-direito João Lucas, suspenso e ainda vinculado ao Rubro-Negro.

Confira mais informações da partida entre Cuiabá e Flamengo:

Estádio: Arena Pantanal em Cuiabá (MT)

Data e hora: 1º de julho de 2021, às 20h

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

​Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Árbitro de vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Onde assistir: Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!

CUIABÁ (Técnico: Luiz Fernando Iubel)

Walter; Lucas Ramon, Marllon, Paulão e Lucas Hernández; Yuri Lima, Rafael Gava e Pepê; Clayson, Elton e Jonathan Cafu.

Desfalques: João Lucas (força de contrato) e Murilo Rangel (lesionado)

Suspenso: João Lucas

Pendurado: Clayson

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Gabriel Batista; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; João Gomes, Diego e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques: Diego Alves (preservado), César (em recuperação de lesão), Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol (Copa América)

Suspensos: –

Pendurados: –

PALPITES: Na redação do LANCE!, 85% das pessoas apostam na vitória do Fla, enquanto 10% acreditam no empate. O restante, 5%, em triunfo do Cuiabá.

