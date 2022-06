Cuiabá x Corinthians: saiba onde assistir ao jogo da 10ª rodada do Brasileirão Times se enfrentam na Arena Pantanal

Cuiabá e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (7), na Arena Pantanal, às 21h30, em partida única do dia pela 10ª rodada do Brasileirão. O time da casa está na zona do rebaixamento, com 8 pontos, enquanto o Timão é o líder do campeonato.





Saiba onde assistir à rodada do Brasileirão desta terça-feira:

21h30 – Cuiabá x Corinthians

​Onde assistir: Sportv, Premiere e no tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte

