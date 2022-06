Cuiabá x Corinthians: Em súmula, árbitro relata sinalizadores na torcida visitante Marcelo de Lima Henrique parou o jogo aos 35 minutos do segundo tempo

Após a vitória por 1 a 0 do Cuiabá contra o Corinthians, pela décima rodada do Brasileirão, Marcelo de Lima Henrique relatou na súmula da partida a presença de sinalizadores no setor destinado aos torcedores corintianos.





Aos 35 minutos do segundo tempo, o árbitro da partida paralisou o jogo e pediu para que os sinalizadores fossem apagados. Além dos sinalizadores, foi possível ver uma faixa no meio da torcida protestando contra os preços do ingresso aos torcedores visitantes na Arena Pantanal: “R$ 200 o ingresso é roubo”.

VEJA NA ÍNTEGRA A SÚMULA DE MARCELO DE LIMA HENRIQUE



“Aos trinta e cinco(35) minutos e trinta(30) segundos do segundo tempo, parei o jogo por cerca de dois(2) minutos e quarenta(40) segundos, para esperar que se apagasse fogos de artificios (sinalizadores), que foram ascendidos pela torcida da equipe visitante.”

Não é a primeira vez neste Brasileirão que torcedores do Timão acendem sinalizadores. No empate por 1 a 1 com o São Paulo na Neo Química Arena, em partida válida pela sétima rodada do campeonato, um torcedor acendeu um sinalizador no setor Sul da arena.

Dias depois, o clube alvinegro anunciou que suspendeu do programa Fiel Torcedor e baniu a entrada na Neo Química Arena do torcedor que infringiu o Artigo 13 A, parágrafo único, inciso VII do Estatuto de Defesa do Torcedor.

Em voo fretado, a delegação corintiana volta para São Paulo nesta madrugada. Segundo a programação do clube, os jogadores se apresentam na quarta-feira (8), pela manhã, no CT Joaquim Grava, iniciando a preparação para o duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão, contra o Juventude, na Neo Química Arena, às 16h30.

