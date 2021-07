Cuiabá x Ceará: prováveis equipes e onde assistir Duelo pela 11ª Rodada do Campeonato Brasileiro será entre time na zona de rebaixamento e clube na faixa de classificação para a Sul-Americana

Às 18h15 (de Brasília) no próximo domingo (11), Cuiabá e Ceará se encontram no Centro-Oeste do país em confronto que pode definir alterações consideráveis na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

O Dourado, apesar das boas expectativas criadas quando de seu acesso inédito na última temporada, passa por dificuldades no início de sua luta pela permanência na elite. Depois de ter feito oito jogos, a equipe que já trocou de treinador (Alberto Valentim saiu para a chegada de Jorginho) ainda não venceu, tendo cinco empates e três derrotas e ocupando a 18ª posição.

Já no caso do Vozão, o momento é inversamente proporcional onde a conhecida solidez defensiva aliada a rápida transição do time dirigido por Guto Ferreira vive momento de bons resultados. São cinco partidas sem perder e a busca pela manutenção da fase com alto aproveitamento para ascender ainda mais da atual nona posição com 14 unidades conquistadas.

FICHA TÉCNICA

​CUIABÁ x CEARÁ

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data e hora: 11/07/2021 – 18h15 (de Brasília)

​Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back e Leila Naiara Moreira da Cruz (ambos SP)

​VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde assistir: Premiere

CUIABÁ (Técnico: Jorginho)

Wálter, João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Uilliam Correia; Camilo, Danilo Gomes, Pepê e Clayson; Élton.

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Richard, Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon e Fernando Sobral; Lima, Vina e Mendoza; Saulo Mineiro.

