Cuiabá volta a vencer, retorna ao G4 e afunda Botafogo-SP na zona de rebaixamento

No duelo que fechou o dia de jogos pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cuiabá fez jus ao fator casa para voltar a vencer e retornar ao G4, a zona de acesso. Jogando na Arena Pantanal, o time mato-grossense recebeu e venceu o Botafogo-SP pelo placar de 2 a 0. Elton, que entrou no segundo tempo, marcou os gols do jogo.

Com o resultado, o Cuiabá chega aos 43 pontos, em quarto, e ultrapassou o Juventude, que caiu para quinto com 42. Do outro lado, o Botafogo-SP vive uma situação complicada, na zona de rebaixamento. Sem vencer há oito jogos, o time paulista é 19.ª colocado com apenas 20 pontos somados em 26 jogos.

Mesmo fora de casa, o Botafogo começou tomando a iniciativa do jogo e fazendo pressão na área adversária. Logo aos dois minutos, Matheus Anjos cobrou uma falta cheia de efeito da lateral do campo e mandou direto. Ligado no lance, o goleiro Matheus Oliveira conseguiu espalmar para fora. Mas conforme os minutos foram passando, a qualidade do jogo caiu muito e os erros começaram a prevalecer.

Tanto que os 29 minutos, em mais uma falta a favor do Botafogo, a bola foi alçada na área e por pouco o zagueiro Kunde não fez gol contra. Aí, a resposta do Cuiabá foi a melhor chance do primeiro tempo. Aos 31, Felipe Marques invadiu a área e mesmo de frente para o gol, acabou chutando em cima do goleiro Darley. No rebote, Elvis não conseguiu aproveitar. Por isso, o primeiro tempo terminou zerado.

Após o intervalo, o segundo tempo começou um pouco mais movimentado. E o Botafogo-SP ficou perto de abrir o placar aos seis minutos. Val lançou Wellington Tanque na área, que acabou demorando para finalizar e perdeu uma grande chance, já que estava cara a cara com o goleiro. A resposta do Cuiabá veio aos 19. Em um contra-ataque rápido, Felipe Marques invadiu a área e bateu cruzado, mas mais uma vez, Darley fez grande defesa.

Depois desse lance, os donos da casa cresceram na partida. Aos 21 minutos, Maxwell recebeu na entrada da área e chutou de perna direita, mas a bola passou raspando na trave antes de sair. Já aos 24, foi a vez do Botafogo chegar bem. Rafinha arriscou de longe e a bola passou muito perto do gol de Matheus Nogueira, que só olhou a bola sair.

Depois de tanto tentar, os donos da casa abriram o placar aos 27 minutos. Após uma saída de bola errada, Elton ficou com a sobra e arriscou de fora da área, mandando no ângulo e fazendo um bonito gol. Nos minutos finais, o duelo seguiu agitado e o Cuiabá ampliou mais uma vez com Elton. Desta vez o atacante completou de cabeça um cruzamento de Yago e deu números finais ao duelo.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em casa, no Estádio Santa Cruz, o Botafogo faz um duelo paulista contra a Ponte Preta, às 19h15. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Cuiabá recebe o Vitória, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 0 BOTAFOGO-SP

CUIABÁ – Matheus Nogueira; Jean Patrick (Lucas Ramon), Kunde, Ednei e Romário; Auremir, Pierini e Felipe Ferreira; Marcinho (Yago), Maxwell (Felipe Ferreira) e Felipe Marques (Elton). Técnico: Mário Henrique (interino).

BOTAFOGO – Darley; Valdemir, Robson, Walisson Maia e Gilson (Jonata); Jonata Machado, Elicarlos (Edson Júnior) e Matheus Anjos (Cássio Ortega); Rafinha, Ronald (Wesley Pionteck) e Wellington Tanque (Michel Douglas). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS – Elton, aos 27 e aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

