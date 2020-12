Cuiabá vence Operário-PR e se mantém no G4 da Série B

O Cuiabá se garantiu por pelo menos mais uma rodada no G4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, ao ganhar do Operário-PR, por 2 a 0, na Arena Pantanal, pela 30.ª rodada.

A segunda vitória seguida manteve o Cuiabá na terceira colocação, com 50 pontos. Por outro lado, o Operário estacionou nos 38 e segue ameaçado de rebaixamento, em 12.º lugar.

Atuando em casa, o Cuiabá começou em cima e abriu o placar logo aos 11 minutos. Rafael Gava aproveitou bola mal rebatida pela zaga do Operário e soltou a bomba. A bola acertou o travessão antes de entrar. Depois disso, o duelo ficou equilibrado e o time paranaense quase empatou em falta cobrada por Tomas Bastos que explodiu no travessão.

Na volta do intervalo, o Cuiabá recuou e deu a posse de bola para o Operário, que partiu em busca do empate, mas tinha dificuldades para criar lances de perigo. E o time da casa matou a partida aos 34 minutos. Auremir lançou Yago, que deu passe preciso para Jenison ampliar.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 31.ª rodada. O Cuiabá enfrenta o Náutico, às 21h30, no estádio dos Aflitos, no Recife, enquanto o Operário recebe o Juventude, às 16 horas, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 0 OPERÁRIO-PR

CUIABÁ – João Carlos; Lucas Ramon, Kunde, Ednei e Romário; Auremir (Anderson Conceição), Pierini e Rafael Gava (Nenê Bonilha); Felipe Marques (Willians Santana), Elton (Jenison) e Marcinho (Yago). Técnico: Allan Aal.

OPERÁRIO-PR – Martín Rodríguez; Fábio Alemão (Julinho), Reniê, Ricardo Silva e Fabiano (Thomaz); Jorge Jiménez (Marcelo), Rafael Chorão (Leandro Vilela), Tomas Bastos (Pedro Ken), Rafael Oller e Lucas Batatinha; Ricardo Bueno. Técnico: Matheus Costa.

GOLS – Rafael Gava, aos 11 minutos do primeiro tempo; Jenison, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Andrey da Silva e Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS – Auremir, Ednei e Pierini (Cuiabá); Julinho (Operário-PR).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

