Cuiabá vence o Operário-PR e continua firme no G-4 Com a vitória, o Dourado se consolida na 3ª posição; Já o Fantasma permanece estacionado no meio da tabela

Na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu o Operário-PR pelo placar de 2 a 0, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória, o Dourado soma 50 pontos e se consolida na 3ª colocação. Enquanto o Fantasma permanece com 38 pontos, em 12º lugar.

Na próxima rodada, o Operário enfrenta o Juventude, no Germano Krüger. Já o Cuiabá visita o Náutico, no estádio dos Aflitos. Ambas as partidas serão realizadas no dia 22 de dezembro.

A partida

O jogo estava equilibrado quando, aos 10 minutos, o Cuiabá foi lá e abriu o marcador. Jorge Jiménez foi sair com a bola e errou o passe. Rafael Gava se aproveitou e bateu entrada da área para marcar um golaço: 1 a 0 para o Dourado.

Após o gol, o Cuiabá optou por recuar e jogar no contra-ataque. Essa postura do Dourado fez o Operário-PR crescer, mandar na partida e criar as oportunidades mais perigosas ao longo da etapa inicial.

Das chances construídas pelo Fantasma, o chute de Fabiano que passou raspando a trave e a cobrança de falta de Tomas Bastos que carimbou a trave foram os lances que mais assustaram o goleiro João Carlos, do Cuiabá.

O panorama não mudou na etapa complementar. O Operário-PR tinha mais posse de bola, trocava mais passes, rondava a área do Dourado, mas não conseguia transformar essa superioridade em oportunidades perigosas.

Enquanto isso, o Cuiabá suportava a pressão e esperava uma chance para encaixar um contra-ataque e matar o jogo. E, aos 33 minutos do segundo tempo, o lance mortal apareceu.

Auremir puxou o contra-ataque em velocidade. No meio-campo, ele acertou um belo lançamento em profundidade para Yago, que tocou para Jenison. O atacante bateu de canhota na saída do goleiro e ampliou: 2 a 0 para o Cuiabá.

O Operário-PR desanimou com o gol tomado, enquanto o Dourado só administrou o resultado para garantir os três pontos e se consolidar cada vez mais dentro do G-4.

