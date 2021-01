Cuiabá vence Juventude em confronto direto e volta ao G4 da Série B

Com gol de Anderson Conceição, o Cuiabá venceu o Juventude por 1 a 0, nesta terça-feira, na Arena Pantanal, pela 33.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo recolocou os mato-grossenses no G4, a zona de acesso. O Cuiabá pulou para a terceira colocação com 54 pontos. O time gaúcho caiu para o quarto lugar com 52 pontos e poderá deixar a zona de acesso ao término desta jornada.

O início da partida foi morno. Aos 28 minutos, o árbitro mineiro Paulo César Zanovelli concedeu tempo para hidratação dos jogadores mesmo sob temperatura de 25º C. A parada deu ânimo para o Cuiabá que abriu o placar com Anderson Conceição aos 34. Ele recebeu cruzamento de Rafael Gava e cabeceou em diagonal. A bola bateu na trave esquerda e entrou nas redes do Juventude.

No segundo tempo, o Cuiabá perdeu duas boas chances de ampliar o placar. Aos 23 minutos, Jenison, dentro da área, escorregou na hora de chutar e bateu fraco para as mãos de Marcelo Carné. Dois minutos depois, Yago furou cruzamento de Willians Santana e perdeu o gol, mesmo estando livre e de frente para as redes.

Aos 38, Jenison entrou na área e ficou de frente para o gol, mas bateu fraco, nas mãos de Marcelo Carné. O Juventude respondeu no minuto seguinte. Everton entrou na área e acertou o travessão do Cuiabá. Aos 44 minutos, Yago saiu na frente de Marcelo Carné, mas tocou para fora na saída do goleiro. E foi só.

Na 34.ª rodada, o Cuiabá visitará a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na próxima segunda-feira, às 17 horas. O Juventude, por sua vez, fará o duelo gaúcho com o Brasil, na terça, às 19h15, no Bento de Freitas, em Pelotas.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 JUVENTUDE

CUIABÁ – João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Matheus Barbosa (Pierini) e Rafael Gava (Nenê Bonilha); Marcinho, Elton (Jenison) e Felipe Marques (Yago). Técnico: Allan Aal.

JUVENTUDE – Marcelo Carné; Igor, Emerson Silva, Genílson e Eltinho (Hélder); João Paulo, Gustavo Bochecha (Gabriel Bispo), Neto (Rafael Grampola) e Renato Cajá (Everton); Capixaba (Matheuzinho) e Rogério. Técnico: Pintado.

GOLS – Anderson Conceição, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS Matheus Barbosa, Anderson Conceição (Cuiabá); Eltinho, Igor (Juventude).

RENDA e PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

