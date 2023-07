Cuiabá vence Fortaleza no Castelão e consolida reação no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 18:45 Compartilhe

Mesmo jogando fora de casa, o Cuiabá conquistou um resultado muito importante ao fazer 1 a 0 no Fortaleza na tarde deste domingo. O único gol da partida foi marcado por Deyverson, no primeiro tempo, após passe errado do goleiro João Ricardo. A partida, realizada na Arena Castelão foi válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória, o Cuiabá está há três jogos sem perder, sendo duas vitórias, se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento. O time alcançou 19 pontos em 13º lugar. O Fortaleza segue com 23 pontos, ainda próximo ao G-6.

Os dois times chegaram com bastante perigo no primeiro tempo. Logo no começo, o Cuiabá assustou com Ceppelini, que recebeu na esquerda, limpou o marcador e chutou colocado. Deyverson apareceu na segunda trave, mas não conseguiu completar.

O Fortaleza respondeu em jogada que começou com Marinho, na direita. Após cruzamento, a bola ficou viva na área e Pochettino finalizou da entrada da área, mas o goleiro Walter defendeu bem.

Até que aos 18 minutos, o Cuiabá abriu o placar por conta de uma falha. O goleiro João Ricardo saiu jogando, mas errou o passe e a bola ficou com Deyverson, na meia-lua. Ele dominou e chutou rápido, no canto, para marcar.

O Fortaleza respondeu com chutes de Thiago Galhardo, por cima, e Pochettino, de fora da área, mas o goleiro defendeu. O Cuiabá teve outra chance com Clayson, que chutou colocado dentro da área, mas para fora.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza foi para o ataque e assustou em jogada de escanteio. Brítez desviou de cabeça e Walter espalmou. Rikelme respondeu para o Cuiabá em chute de fora da área, que passou perto da trave.

O Fortaleza teve outra boa chance após Brítez cruzar da direita e Yago Pikachu cabecear muito forte, mas para fora. Aos 34, Silvio Romero quase empatou para o Fortaleza, mas o chute de primeira explodiu no travessão.

A pressão cearense continuou até o final. Lucero desviou de cabeça e Walter fez grande defesa. Em outro lance, Guilherme recebeu na esquerda, dentro da área, e chutou na trave. No rebote, na entrada da área, Lucas Crispim chutou de primeira, e também parou na trave. Com isso, o placar terminou com vitória do Cuiabá por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo pela 16ª rodada no próximo sábado contra adversários paulistas. Às 16h, o Fortaleza visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Mais tarde, às 18h30, o Cuiabá recebe o São Paulo na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 1 CUIABÁ

FORTALEZA – João Ricardo; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco (Guilherme); José Welison, Caio Alexandre (Lucas Crispim) e Pochettino (Calebe); Marinho (Yago Pikachu), Thiago Galhardo (Silvio Romero) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral (Denilson), Raniele (Filipe Augusto) e Ceppelini; Jonathan Cafu (Iury Castilho), Deyverson (Isidro Pitta) e Clayson (Wellington Silva). Técnico: António Oliveira.

GOL – Deyverson, aos 18 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Brítez, Marcelo Benevenuto, Bruno Pacheco, Caio Alexandre e Thiago Galhardo (Fortaleza). Ceppelini, Iury Castilho, Deyverson e Clayson (Cuiabá).





RENDA – R$ 594.390,00.

PÚBLICO – 43.048 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

