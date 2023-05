Cuiabá vence Cruzeiro e empurra Corinthians para o 18º lugar no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2023 - 22:32 Compartilhe

O Cruzeiro perdeu grande oportunidade de se aproximar da liderança do Brasileirão, ao perder para o Cuiabá, por 1 a 0, nesta segunda-feira, no encerramento da sétima rodada. O único gol do duelo foi marcado por Deyverson, na reestreia do técnico António Oliveira.

Com o resultado, o Cruzeiro permaneceu na quinta posição, com 12 pontos, atrás de Botafogo (18), Palmeiras (15), Fluminense (13), e Atlético-MG (13). Já o Cuiabá ganhou quatro posições e ficou no 14º lugar, com sete, empuurando o Corinthians (5) para o 18º lugar.

Irreverente e sem papas na língua, Deyverson foi o centro das atenções. Além de ter sido o herói da partida, rebateu os xingamentos da torcida do Cruzeiro, pediu desculpas e acabou deixando o campo aplaudido. O atacante aproveitou também para declarar apoio a Vinicius Júnior.

“Os caras me insultaram, é muito feio esses xingamentos, palavrão é feio. Tem crianças aqui vendo futebol. Queria falar algo que não tem a ver com o jogo de hoje. O Vini Jr passou por um momento complicado na Espanha, que Deus abençoe ele. Está fazendo um grande campeonato pelo Real Madrid. Racismo é uma coisa muito feia, não tem que existir. Meu apoio a ele”, disse o atacante após o primeiro tempo.

Predestinado, muito por ter marcado o gol do título da Libertadores do Palmeiras em cima do Flamengo, Deyverson começou a brilhar no duelo desta segunda-feira aos 36 minutos, quando acertou uma linda cabeçada após cruzamento perfeito de Fernando Sobral.

Antes mesmo do gol, o Cuiabá era o time mais perigoso e já havia perdido várias oportunidades. O Cruzeiro não fez um bom jogo e foi muito discreto. Bruno Rodrigues, Henrique Dourado e Gilberto pouco apareceram.

E Deyverson poderia ter ampliado logo aos três minutos do segundo tempo, na melhor chance do Cuiabá. Ele saiu de frente para o goleiro Rafael Cabral, mas jogou por cima do gol. O Cruzeiro só foi responder aos 19. Gilberto arriscou, a bola desviou em Raniele e parou na grande defesa de Walter.

Walter foi importante no segundo tempo, ao fazer importantes defesas. O goleiro teve participação direta na vitória do Cuiabá sobre o Cruzeiro. O time do Mato Grosso administrou bem a vantagem e conquistou três pontos importantes fora de casa.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo no sábado, às 18h30, no Maracanã, no Rio. No mesmo dia e horário, o Cuiabá recebe o Coritiba, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 1 CUIABÁ

CRUZEIRO – Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Neto Moura (Gilberto), Machado (Daniel Júnior) e Ramiro (Wallisson); Wesley (Nikão), Bruno Rodrigues e Henrique Dourado. Técnico: Pepa.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK); Raniele, Fernando Sobral e Denilson (Ronald Lopes); Jonathan Cafu (Ceppelini), Deyverson (Isidro Pista) e Wellington Silva (Iury Castilho). Técnico: António Oliveira.

GOL – Deyverson, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gilberto (Cruzeiro); Denilson, Fernando Sobral e Wellington Silva (Cuiabá).

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.





LOCAL – Arena do Jacaré.

