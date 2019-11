Cuiabá surpreende e goleia o CRB na Arena Pantanal pela Série B

O Cuiabá conquistou uma importante vitória, nesta terça-feira, na Arena Pantanal, ao golear o CRB por 5 a 1, na Arena Pantanal pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Este resultado deixou o time do Mato Grosso com 47 pontos, em décimo lugar, e já garantido na Série B de 2020, que era seu objetivo. O CRB, em baixa, continua com 47 pontos, em nono lugar, mais longe do sonho de chegar à elite.

O jogo foi liquidado, praticamente, em 16 minutos período em que o Cuiabá marcou três gols. Logo aos dois minutos, abriu o placar. Após rápida troca de passes, Alê acionou Jefinho, que encontrou Jean Patrick. O meio-campista mostrou tranquilidade para tocar no cantinho.

Pouco depois, aos cinco, Lucas Braga cruzou da direita, Felipe Marque ganhou de Daniel Borges e, de letra, anotou belo gol para os cuiabanos. Os donos da casa seguiram pressionando e ampliaram aos 16. O lateral Paulinho teve falta na intermediária e, com categoria, colocou no ângulo direito. Antes de entrar, a bola ainda triscou no travessão.

A situação fez com que o técnico do CRB, Marcelo Cabo, queimasse duas alterações com menos de 25 minutos. As mexidas se mostraram eficientes, ao menos momentaneamente. Aos 26, Élton Arábia bateu falta na medida para Igor, que, de costas, conseguiu fazer o desvio e levou perigo. Pouco depois, aos 32, Edson Cariús aproveitou bobeada do goleiro Matheus Nogueira e mandou para dentro, descontando a diferença: 3 a 1.

O confronto ganhou imensa movimentação. Primeiro, Jean Patrick arriscou e carimbou o travessão, ficando perto de aumentar para o time da casa. No lance seguinte, aos 38, Edson Cariús mandou de fora da área e acertou a rede pelo lado de fora quase diminuindo para o time alagoano.

As duas equipes voltaram para o segundo tempo em ritmo mais vagaroso. Não à toa, a primeira oportunidade aconteceu apenas aos 15 minutos. Após bola alçada na área por Jean Patrick, Wellington Carvalho tocou com a mão. O volante Alê foi para a batida do pênalti e ampliou.

Aos 36, quando nenhum dos lados se expunha, o Cuiabá conseguiu consolidar a goleada. O uruguaio Agustín Gutiérrez arriscou da entrada da área, viu a bola quicar na frente da pequena, tocar na trave e entrar.

O Cuiabá volta a campo na sexta-feira, quando, às 21h30, encara o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Também pela 34.ª rodada, o CRB recebe o Atlético Goianiense, no Rei Pelé, em Maceió, às 19 horas de sábado.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 5 X 1 CRB

CUIABÁ – Matheus Nogueira; Léo, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Marino (Djavan), Lucas Braga, Alê e Jean Patrick; (Escudero) Jefinho e Felipe Marques (Agustín Gutiérrez). Técnico: Marcelo Chamusca.

CRB – Andrey; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Edson Henrique e Igor Cariús; Claudinei, Lucas Siqueira (Wesley Dias) e Elton Arábia (Iago); Willie (Edson Cariús), Léo Ceará e Alisson Farias.Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS – Jean Patrick, aos dois, Felipe Marques, aos cinco, Paulinho, aos 16, e Edson Cariús, aos 32 minutos do primeiro tempo. Alê, aos 17, e Agostín Gutierrez, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS – Ednei, Anderson Conceição e Djavan (Cuiabá); Wellington Carvalho, Wesley Dias e Alisson Farias (CRB).

RENDA – R$ 58.985,00.

PÚBLICO – 4.879 pagantes.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).