Cuiabá supera América-MG fora de casa e vence a primeira na Série B

O Cuiabá foi até Belo Horizonte e conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o América Mineiro pelo placar de 1 a 0, na noite desta terça-feira, no Independência, pela segunda rodada. O único gol do duelo foi marcado pelo meia Rafael Gava.

Com o resultado, o Cuiabá soma quatro pontos e dormirá dentro da zona de acesso. O líder é o Juventude, com seis. O time do Mato Grosso tem o seguinte desempenho em 2020 jogando fora de casa: quatro vitórias e um empate.

O América, por outro lado, estacionou aos três pontos, conquistados na vitória contra a Ponte Preta por 1 a 0. Esta é a primeira derrota da história para o rival. Nos outros dois confrontos, venceu por 2 a 0 e 2 a 1.

Aniversariante do dia, o técnico Lisca precisou sacar o lateral Leandro Silva da partida. O atleta está com suspeita de covid-19 – seu exame deu resultado inconclusivo – e precisou ficar em quarentena. João Paulo foi escalado no setor.

O América encontrou muita dificuldade no primeiro tempo. O clube não conseguiu apresentar aquele futebol que o levou até a semifinal do Campeonato Mineiro. Sem criatividade, o time sofreu com a tática imposta pelo Cuiabá, que entrou com uma marcação forte, apostando no contra-ataque para abrir o marcador.

A primeira grande chance foi do Cuiabá. Yago arriscou de fora da área e obrigou Airton fazer grande defesa. Sem saída, o América truncou o jogo e foi chegar pela primeira vez aos 35 minutos, em um chute de Vitão por cima do gol. O time do Mato Grosso pressionou no fim e voltou a ameaçar em cabeçada de Jenison.

No segundo tempo, o Cuiabá apertou o pé e abriu o placar aos quatro minutos. Felipe Marques deu de calcanhar para Romário. O lateral cruzou, Jenison não alcançou e a bola sobrou para Rafael Gava, após falha na defesa americana. O meia soltou a bomba para colocar a bola no fundo das redes.

Após o gol, o jogo ganhou em emoção. Hayner invadiu a área e cruzou, Airton antecipou antes que a bola chegasse em Janison. A resposta do América veio em tentativa de Felipe Augusto, que viu João Carlos fazer um milagre para evitar o empate. Antes do apito final, Neto Berola reclamou de um pênalti, de Auremir, no último lance, mas nada foi marcado.

Na próxima rodada, o América enfrenta o Operário na sexta-feira, às 19h15, no Independência. No sábado, às 21h, o Cuiabá visita o CSA no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 1 CUIABÁ

AMÉRICA-MG – Airton; Diego Ferreira, Messias, Eduaardo Bauermann e João Paulo (Neto Berola); Zé Ricardo, Juninho (Sávio), Alê e Matheusinho (Marcelo Toscano); Felipe Augusto (Léo Passos) e Vitão (Rodolfo). Técnico: Lisca.

CUIABÁ – João Carlos; Hayner, Everton Sena, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Rafael Gava e Elvis (Maxwell); Felipe Marques (Matehus Barbosa), Yago (Felipe Ferreira) e Jenison (Fabrício). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL – Rafael Gava, aos quatro minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leo Simão Holanda (CE).

LOCAL – Independência, em Belo Horizonte (MG)

