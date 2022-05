Cuiabá sai na frente, mas Internacional arranca empate na Arena Pantanal Resultado faz Colorado desperdiçar chance de colar no G6, e o Dourado encostar no Z4

Em confronto pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Cuiabá e Internacional empataram por 1 a 1 na Arena Pantanal, na noite deste sábado (21). O Dourado abriu o placar com Valdívia no início do segundo tempo, e Pena, de pênalti, igualou a partida na reta final.





Com o resultado, o Dourado chega aos 8 pontos, caindo para a 15ª colocação. Já o Colorado acabou estacionando na 10ª posição, agora com dez pontos somados.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

INÍCIO DE JOGO MORNO



Em casa, o Cuiabá, logo nos primeiros minutos, pouco conseguiu produzir de jogadas ofensivas sobre o Internacional. Por outro lado, o time gaúcho apenas estudando o adversário, conseguiu criar uma única chance com Wanderson, mas acabou parando na defesa do goleiro Walter.

Na sequência, o Dourado passou a ditar o ritmo e ter mais efetividade. Em duas boas tentativas, sendo elas com Valdívia e Jenison, praticamente não assustaram Daniel até meados dos 20 minutos.

EQUILÍBRIO TOMA CONTA DA PARTIDA

Com o famoso lá e cá, tanto o Cuiabá quanto o Inter passaram a buscar o ataque visando tirar o zero do placar ainda na etapa inicial. Entre algumas tentativas dos dois lados, quem quase conseguiu foi o time gaúcho, aos 37 minutos, mas o gol de David acabou sendo anulado após ser flagrado em posição de impedimento depois do desvio de Wanderson.

O lance deu um ânimo extra aos visitantes que seguiram atacando, porém, sem efetividade. Por outro lado, o Dourado respondeu na mesma moeda com Valdívia, obrigado o camisa 1 a fazer boa defesa momentos antes de encerrar a etapa.

PLACAR ABERTO NA ARENA COM DIREITO A ‘LEI DO EX’



Na volta para o segundo tempo, apenas o treinador interino, Luiz Fernando Iubel, foi quem optou por uma troca ao colocar Rodriguinho no lugar de Felipe Marques. E surtiu efeito. Em um dos primeiros lances do camisa 20, acabou sofrendo uma falta na meia-lua da grande área. Na cobrança, Valdívia, em um forte chute no meio do gol, viu o goleiro falha no lance inaugurando o marcador.

O placar aberto fez Mano Menezes recuar para seus suplentes promovendo algumas substituições, entre elas as entradas de Pena e Alemão. Mesmo com as primeiras trocas, a equipe gaúcha passou a ficar nervosa em campo, com direito a alguns cartões amarelos, além da expulsão do técnico interino do Cuiabá, Luiz Fernando Iubel.

COLORADO REAGE E EMPATA



Vendo o tempo passar, os dois times ainda tiveram mais algumas mudanças no decorrer do jogo. Até que aos 37 minutos, após a arbitragem checar o VAR no lance entre João Lucas sobre Mercado, acabou marcando pênalti no lance, provocando a expulsão do lateral em seguida ao receber o segundo amarelo. Na cobrança, Pena, que havia entrado no início da etapa, converteu com precisão para fazer 1 a 1.

Nos momentos, contando com os acréscimos, o Inter chegou a ter bons momentos. Entretanto, acabou não aproveitando a vantagem numérica, vendo o Cuiabá segurar o resultado até o apito final do árbitro.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1×1 INTERNACIONAL

Data e horário: 21/05/2022, às 21h (de Brasília)

​Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões Amarelos: João Lucas, 46’/1ºT; Mano Menezes, 7’/2ºT; Wanderson, 11’/2ºT; Mercado, 16’/2ºT; Moisés, 23’/2ºT; Pena, 42’/2ºT; Alan Empereur, 44’/2ºT; Wesley Moraes, 44’/2ºT; Keiller, 48’/2ºT

Cartões Vermelhos: Luiz Fernando Iubel, 24’/2ºT; João Lucas, 35’/2ºT

Gols: Valdívia, 4’/1ºT (1-0) e Pena, 37’/2ºT (1-1)

CUIABÁ: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Marllon e Uendel; Christian Rivas (Marcão, 12’/2ºT), Pepê e Valdívia (Marquinhos, aos 31’/2ºT); Alesson (André Luís, aos 20’/2ºT), Jenison (André, aos 20’/2ºT) e Felipe Marques (Rodriguinho, no intervalo).

(Técnico: Luiz Fernando Iubel)

INTERNACIONAL: Daniel; Fabricio Bustos, Mercado, Vitão e Moisés; Liziero (Pena, aos 9’/2ºT), Gabriel, Edenílson (Maurício, aos 31’/2ºT) e Alan Patrick (Wesley Moraes, aos 30’/2ºT); David (Alemão, aos 9’/2ºT) e Wanderson (Pedro Henrique, aos 25’/2ºT).

(Técnico: Mano Menezes)

E MAIS: