Cuiabá quer manter hegemonia de títulos no Campeonato Mato-Grossense em 2022 Equipe que conquistou dez títulos do torneio em sua história, o Dourado tem oito conquistas nos últimos dez anos

Na edição de 2022 do Campeonato Mato-Grossense, o Cuiabá quer manter a hegemonia de conquistas dos últimos anos. Na temporada passada, a equipe conquistou o Estadual de forma invicta, com 12 vitórias e três empates na campanha, e atingiu a marca expressiva de dez títulos conquistados em 20 anos.

Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

Desde 2011, o alviverde ficou com a taça em oito oportunidades, consolidando seu domínio no Mato-Grosso. O Cuiabá soma dez títulos em toda sua história: 2003, 2004, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2021.

Nesta temporada, a equipe mira mais uma conquista e, assim como no ano passado, deve também aproveitar o Estadual como preparação para o início do Campeonato Brasileiro. Cristiano Dresch, vice-presidente do clube, valoriza a competição.

– A gente sabe que o torcedor dá valor ao campeonato estadual e por isso é um título importante para nós, que sempre comemoramos muito. Querendo ou não, é um feito que dá confiança aos jogadores, comissão técnica e membros da diretoria para o restante da temporada. Apesar do favoritismo do Cuiabá, por ter o maior investimento, o futebol é resolvido dentro de campo e precisamos nos preparar da melhor forma – ressalta o gestor do clube.

Na atual edição, o Dourado está com 100% de aproveitamento, uma vez que venceu o Ação na estreia, por 3 a 0, e, pela segunda rodada do campeonato, também derrotou o União Rondonópolis, por 2 a 1. Para a disputa do estadual, alguns reforços já estrearam pela equipe como o atacante Alesson, que veio do Vila Nova, e o experiente Rodriguinho, meia-atacante com passagens por Corinthians, Cruzeiro e Bahia.

O último reforço anunciado pelo Dourado foi o atacante André, de 31 anos, que estava livre no mercado, após deixar o Sport, no final do ano passado. Com a chegada do jogador, o Cuiabá chegou a 12 reforços e fortaleceu ainda mais o seu elenco para a temporada de 2022.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais