Cuiabá quer aproveitar a Arena Pantanal para somar três pontos diante do Goiás

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2023 - 7:00 Para compartilhar:

Ameaçados de rebaixamento, Cuiabá e Goiás se enfrentam neste sábado, às 18h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Mato Grosso tem uma leve vantagem, mas não quer correr o risco de voltar a ficar próximo do descenso, diferente do rival, que ocupa o 18º lugar.

O Cuiabá não perde há três jogos e vem de vitória fora de casa sobre o Coritiba por 3 a 0. Liderado pelo atacante Deyverson, é o décimo colocado, com 36 pontos, seis a mais do que o Santos, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Uma vitória sobre um adversário direto pode encaminhar de vez a permanência na divisão em 2023.

Sem jogadores suspensos, o técnico António Oliveira poderá colocar em campo a mesma formação que superou bem o Coritiba. Qualquer mudança será por opção técnica. A principal dúvida está no meio de campo entre Fernando Sobral e Denilson.

“Podemos começar nos catapultar para outros voos, mas pés sempre no chão, nada tem que mudar. Sábado temos um jogo importantíssimo. Apelo também para nosso torcedor nos apoiar. Essa partida será importante para o nosso futuro dentro do torneio”, disse António Oliveira.

O Goiás, por outro lado, está em uma situação um pouco mais complicada. Apesar da vitória, na última rodada, sobre o São Paulo por 2 a 0, é o 18º colocado, com 30 pontos. O Vasco, que está fora da zona de rebaixamento, também tem 30. Ou seja, um triunfo pode tirá-lo da zona de descenso.

Estão confirmados alguns desfalques importantes. O volante Willian Oliveira e o atacante Matheus Babi levaram o terceiro amarelo e terão que cumprir suspensão automática. Por outro lado, Bruno Santos volta a ficar à disposição. Já o zagueiro Lucas Halter seguirá se recuperando de lesão.

Com isso, Higor Meritão deve retornar entre os titulares para compor o meio de campo. No ataque, nada deve mudar, já que Matheus Babi vinha sendo opção no banco de reservas. Após ter marcado contra o São Paulo, o lateral Hugo parece ter confirmado o seu posto titular.

“Conforme vai caminhando para o término do campeonato, os jogos acabam assumindo um papel mais decisivo porque é menos tempo que temos para somar pontos. É importante ter cabeça fria, olhar para o processo e ver o que está bem e o que está mal. Estamos vindo de uma grande vitória, mas o adversário já é outro”, afirmou o técnico Armando Evangelista.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias