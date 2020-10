Cuiabá perde para o Sampaio Corrêa e se distancia da liderança da Série B

O Cuiabá tropeçou pela terceira vez seguida ao, neste sábado, ser derrotado pelo Sampaio Corrêa, por 3 a 0, no Estádio Castelão, em São Luís, pela 18.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado negativo distanciou o clube mato-grossense da briga pela liderança, pois parou nos 33 pontos e viu a Chapecoense chegar a 36, na sexta-feira. O Sampaio Corrêa por outro lado, pulou para o nono lugar com 24 pontos, a três do G4, a zona de acesso. Além disso, tem dois jogos a menos do que a maioria dos seus concorrentes.

O Sampaio Corrêa sufocou o Cuiabá logo no início do jogo e conseguiu abrir o marcador aos 5 minutos. Pimentinha tentou de esquerda, a zaga bobeou e a bola sobrou para Luís Gustavo encher o pé e abrir o marcador.

O time da casa seguiu em cima e ampliou aos 28 minutos com Caio Dantas. O atacante acertou um chute rasteiro e certeiro no canto direito de João Carlos. Esse foi o nono gol dele, se igualando a Breno Lopes, do Juventude, na artilharia da Série B.

O segundo tempo foi bem sonolento. O Cuiabá criou sua primeira chance aos 19 minutos. Jean Patrick bateu firme e Mota fez grande defesa. Três minutos depois, o time do Mato Grosso ficou com a menos após Willians Santana receber o segundo amarelo e ser expulso.

Com um a menos ficou difícil buscar o empate. Aos 40, Robson ainda acertou a trave do Cuiabá. Três minutos depois, Robson deixou para Jackson que fechou o marcador com um chute no alto: 3 a 0.

Na 19.ª rodada, a última do primeiro turno, o Sampaio Corrêa visitará o lanterna Oeste no próximo sábado, às 16h30, na Arena Barueri. No mesmo dia, mas às 22 horas, o Cuiabá receberá o CRB na Arena Pantanal às 22 horas.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 3 X 0 CUIABÁ

SAMPAIO CORRÊA – Mota; Luis Gustavo, Joécio, Daniel Felipe (Paulo Sérgio) e Marlon; Ferreira, Eloir (Léo Costa) e Marcinho; Gustavo Ramos (Roney), Caio Dantas (Jackson) e Pimentinha (Robson). Técnico: Léo Condé.

CUIABÁ – João Carlos; Lucas Ramon, Léo (Ferrugem), Anderson Conceição e Hayner (Lucas Hernández); Luiz Gustavo, Matheus Barbosa (Jean Patrick) e Elvis (Willians Santana); Yago, Maxwell e Jenison (Elton). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Luís Gustavo, aos 5, e Caio Dantas, aos 28 minutos do primeiro tempo; Jackson, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Sousa (MG).

CARTÕES AMARELOS Daniel Felipe e Léo Costa (Sampaio Corrêa); Maxwell, Luiz Gustavo, Marcelo Chamusca, Anderson Conceição e Elton (Cuiabá).

CARTÃO VERMELHO – Maxwell (Cuiabá).

RENDA e PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL Estádio Castelão, em São Luís (MA).

