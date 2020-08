Cuiabá joga mal, mas aproveita chance, e bate Confiança na Série B

O Cuiabá não fez uma grande partida, mas conseguiu derrotar o Confiança-SE pelo placar de 1 a 0 na noite desta terça-feira, na Arena Pantanal, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi marcado pelo zagueiro Anderson Conceição.

Com o resultado, o Cuiabá, que teve um contra o CSA adiado, alcançou a terceira posição, com sete pontos, três do líder Paraná. O Confiança, por sua vez, continuou sem vencer, com apenas um ponto. O clube sergipano também tem uma partida a menos, frente ao Avaí.

Apesar de estar com a cabeça no compromisso final no Campeonato Sergipano, na próxima sexta-feira, o Confiança acabou criando as principais chances do primeiro tempo, mas teve menos posse de bola em relação ao Cuiabá. O time da casa chegou em tiro de longa distância de Auremir, rente à trave. O adversário também ameaçou com Reis, que parou na defesa de João Carlos.

Reis teve outras duas oportunidades de marcar, uma delas aos 41 minutos. Nirley jogou a bola para frente e viu Anderson Conceição falhar, com Reis saindo de frente para João Carlos. O atacante caprichou e bateu colocado, caprichosamente pela linha de fundo, desperdiçando a melhor chance da etapa inicial.

No segundo tempo, o Confiança continuou em cima, mas acabou surpreendido pelo Cuiabá. Aos nove minutos, Felipe Marques cobrou falta na direção de Anderson Conceição, que subiu alto para testar firme no fundo das redes.

Após o gol, o Confiança continuou em cima. Renan invadiu a área e chutou perto do gol de João Carlos. Reis e Ítalo também desperdiçaram chances para o clube sergipano. O time do Mato Grosso se preocupou apenas em se defender.

O ímpeto do Confiança acabou nos minutos finais. Já o Cuiabá administrou o resultado e por muito pouco não fez o segundo. Maxwell cruzou para Felipe Ferreira, que se atrapalhou com um toque da bola em um montinho, desperdiçando a última chance do duelo.

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o Avaí no sábado, às 11 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. No domingo, às 18 horas, o Confiança recebe o Cruzeiro no Batistão, em Aracaju, apenas dois dias após o duelo contra o Itabaiana, que definirá o campeão sergipano.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 CONFIANÇA

CUIABÁ – João Carlos; Hayner, Everton Sena, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Rafael Gava (Matheus Barbosa) e Elvis (Marino); Yago (Felipe Ferreira), Jenison (Willians Santana) e Felipe Marques (Maxwell). Técnico: Marcelo Chamusca.

CONFIANÇA – Rafael Santos; Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini e Djalma Silva; Amaral (Jeferson Lima), Madison, Rafael Vila (Ítalo) e André Moritz (Ari Moura); Reis e Bruno Paraíba (Mikael) (Renan Gorne). Técnico: Matheus Costa.

GOL – Anderson Conceição, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Thiago Luis Scarascati (SP).

CARTÕES AMARELOS – Auremir e Romário (Cuiabá); Nirley (Confiança).

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

