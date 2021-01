Cuiabá goleia Guarani desfigurado por causa da covid-19 e fica perto do acesso

O Cuiabá ficou mais perto do acesso à elite do futebol nacional ao derrotar o Guarani pelo placar de 4 a 0, nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time do Mato Grosso se firmou de vez na terceira posição.

É bem verdade que o Cuiabá também encontrou um adversário desfigurado. Sem 17 jogadores por conta da covid-19 – além de Junior Todinho, lesionado, e Arthur Rezende, suspenso -, o Guarani tentou adiar a partida, mas não obteve resposta da CBF e precisou montar uma força tarefa para levar Lucas Abreu, de última hora, para a capital do Mato Grosso. Com apenas dois reservas e um time “meia bomba”, acabou virando presa fácil.

O Guarani, que colocou em campo muitos jogadores recém-recuperados da doença, até lutou, mas, além da derrota, praticamente deu adeus ao sonho do acesso. O time de Campinas (SP) terminou a noite na oitava posição com 48 pontos, quatro atrás do CSA, o quarto colocado, que ainda não atuou na rodada. Em terceiro, o Cuiabá alcançou os 58 pontos, dando grande passo rumo à elite.

O JOGO – O Guarani tirou forças dos problemas extracampo para começar o jogo totalmente ligado. O time paulista não demorou para envolver o Cuiabá, mas deu espaço para o contragolpe e acabou sendo castigado. Logo aos nove minutos, Felipe Marques disparou em velocidade pelo meio e Cristovam, último homem da defesa da equipe campineira, derrubou seu adversário e acabou sendo expulso.

Com um homem a mais, o Cuiabá foi para cima, mas encontrou Lucas Cardoso em noite inspirada. O goleiro fez grande defesa em finalização de Elton, após cruzamento de Felipe Marques. Na base da superação, o Guarani respondeu. Bruno Sávio, de fora da área, obrigou João Carlos a fazer uma linda ponte para salvar a equipe da casa. No lance seguinte, o time paulista ainda mandou uma na trave com Bruno Sávio.

Mas a garra e a boa exibição de Lucas Cardoso não foram suficientes para segurar o empate na Arena Pantanal. Aos 30 minutos, Elvis cruzou na cabeça de Anderson Conceição, que obrigou o arqueiro a se esticar todo para fazer a defesa. Na sobra, porém, Marcinho chegou livre e mandou para o fundo das redes.

O atacante abriu a porteira e o Cuiabá ampliou aos 34 minutos. Rafael Gava deu belo passe para o próprio Marcinho, que dominou para Elton acertar um chute com perfeição: 2 a 0. Elvis ainda teve chance clara no fim para fazer o terceiro. Ele recebeu próximo da marca do pênalti, mas jogou em cima da marcação.

O panorama do segundo tempo foi diferente. De um lado, um Guarani claramente exausto. Do outro, um Cuiabá mais inteiro, que optou por administrar a vantagem, aumentada logo aos oito minutos. Lucas Ramon avançou pela direita e cruzou, a bola bateu em Didi e sobrou nos pés de Rafael Gava. O arremate do meia foi certeiro: 3 a 0.

E não parou por aí. Aos 26 minutos, Rafael Gava deu um cavadinha para Felipe Marques, que errou o domínio e entregou para a defesa do Guarani, que se complicou e viu a bola sobrar para Jenison. O atacante aumentou a contagem para o Cuiabá. No fim, o time da casa apenas segurou o resultado, se poupando para as próximas rodadas.

Pela 36.ª e antepenúltima rodada, o Cuiabá enfrenta o Paraná na próxima terça-feira, às 21h30, no estádio Durival Britto, em Curitiba. No dia seguinte, às 16 horas, o Guarani recebe o Vitória, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 4 x 0 GUARANI

CUIABÁ – João Carlos; Lucas Ramon, Ednei (Kunde), Anderson Conceição e Romário; Auremir (Matheus Barbosa), Rafael Gava e Elvis (Nenê Bonilha); Felipe Marques, Elton (Jenison) e Marcinho (Maxwell). Técnico: Allan Aal.

GUARANI – Lucas Cardoso; Cristovam, Romércio, Didi e Erick Daltro; Rickson, Marcelo (Lucas Abreu) e Murilo Rangel; Pablo, Bruno Sávio (Rafael Costa) e Eliel. Técnico: Felipe Conceição.

GOLS – Marcinho, aos 30, e Elton, aos 34 minutos do primeiro tempo; Rafael Gava, aos 8, e Jenison, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Auremir e Elton (Cuiabá); Lucas Abreu (Guarani).

CARTÃO VERMELHO – Cristovam (Guarani).

ÁRBITRO – José Mendonça da Silva Junior (PR).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

