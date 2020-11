Cuiabá faz 3 no CRB e assume a vice-liderança da Série B

O Cuiabá aproveitou que o adversário estava remendado por conta de um surto de covid-19 para fazer as pazes com a vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Com um jogador a mais desde os 26 minutos do primeiro tempo, o time mato-grossense venceu o CRB por 3 a 0, neste sábado, na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno.

O fim do jejum de três jogos sem vitória, aliado à derrota do América-MG para o Avaí em Florianópolis, colocou o Cuiabá na vice-liderança, com 36 pontos. Está quatro atrás da líder Chapecoense, com 40 pontos, enquanto o time mineiro segue em terceiro, com 35 pontos. Já o CRB perdeu a chance de dormir no G-4 e estacionou na décima colocação, com 26.

O primeiro tempo pareceu um treino de ataque contra defesa. Totalmente desfigurado por conta do surto de covid-19, o CRB ainda passou a atuar com um a menos aos 26 minutos, quando o volante Claudinei foi expulso por puxar o atacante Willians Santana na entrada da área.

Antes disso, o Cuiabá já era melhor e parou em Victor Souza, que fez pelo menos duas boas defesas. Com um a mais, o time mato-grossense “amassou” o CRB, mas não conseguiu superar o goleiro e ir para o intervalo em vantagem no placar.

Logo aos 40 segundos do segundo tempo, Elton ganhou a dividida com Vital e mesmo caído bateu no canto de Victor Souza, abrindo o placar para o Cuiabá. O time da casa seguia em cima e exigiu boas defesas do goleiro, além de acertar o travessão com Auremir.

Aos 32, Hayner cruzou e Marcinho cabeceou no contrapé do goleiro para ampliar. E o atacante deu números finais a partida três minutos depois ao completar cruzamento rasteiro de Lucas Hernández.

O Cuiabá volta a campo no próximo sábado, contra o Brasil de Pelotas, às 16 horas, no Bento Freitas, em Pelotas, e o CRB recebe o Juventude, às 18h15 do domingo, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 20ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 3 x 0 CRB

CUIABÁ – João Carlos; Hayner, Léo, Anderson Conceição e Lucas Hernández; Nenê Bonilha (Felipe Ferreira), Matheus Barbosa e Elvis (Diego Jardel); Willians Santana (Marcinho), Yago (Auremir) e Elton (Jenison). Técnico: Caio Autuori (auxiliar).

CRB – Victor Souza; Lucas Mendes, Ewerton Páscoa, Vital e Adsson; Claudinei, Thiaguinho e Diego Torres (Darlisson); Luidy, Daniel Amorim (Ramon) e Robinho (Bill). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS – Elton, aos 40 segundos, Marcinho, aos 32 e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Anderson Conceição (Cuiabá).

CARTÃO VERMELHO – Claudinei (CRB).

ÁRBITRO – Andrey da Silva E Silva (PA).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Veja também