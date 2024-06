Cuiabá e Vitória empatam em jogo atrasado e seguem sem vencer no Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/06/2024 - 22:10 Para compartilhar:

Em duelo atrasado ainda da segunda rodada, Cuiabá e Vitória não balançaram as redes nesta quarta-feira, na Arena Pantanal. Em um jogo fraco tecnicamente, os times ficaram no empate por zero a zero e seguem sem vencer no Campeonato Brasileiro.

O Cuiabá segue sem marcar no Nacional, é o último colocado, e somou seu primeiro ponto, mas ainda segue com um jogo a menos (o time mato-grossense estava envolvido na Copa Verde). Já o Vitória é o vice-lanterna com dois pontos.

O confronto começou morno. Pouco inspirados, tanto Cuiabá, quanto o Vitória pouco jogaram, dando espaço para faltas duras, que resultaram em quatro amarelos em 20 minutos. O time nordestino foi quem se soltou primeiro e quase abriu o placar com Caio Vinícius, após corta luz de Osvaldo.

O Cuiabá respondeu na sequência. Isidro Pitta venceu a marcação de Camutanga e carimbou o travessão. Na reta final, o jogo ganhou velocidade, mas ambos falharam na hora de concluir as jogadas, sendo em erros de finalizações ou de passes.

A segunda etapa apresentou o mesmo panorama. As duas equipes eram ofensivas, mas sem ser efetivas. Alerrandro assustou pelo lado do Vitória, em chute por cima do gol, enquanto Max buscou o ângulo e quase marcou para o Cuiabá.

O tempo foi passando e a qualidade técnica da partida foi caindo drasticamente. Na reta final, o Cuiabá até tentou acelerar a partida, mas sem sucesso, terminou mais uma partida sem balançar a rede.

O Cuiabá volta a campo no domingo (09), às 16h00, diante do Criciúma, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina, em jogo atrasado da sexta rodada. Já o Vitória atua na terça-feira (11), às 19h00, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela oitava rodada.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 0 VITÓRIA

CUIABÁ – Walter; Railan (Matheus Alexandre), Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Guilherme Madruga) e Max; Eliel (Derik Lacerda)(André Luís), Isidro Pitta e Clayson (Jonathan Cafu). Técnico: Petit.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Vinicius (Léo Naldi) e Caio Vinicius (Jean Mota); Matheuzinho (Eryc Castillo), Alerrando (Luiz Adriano) e Osvaldo (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.

CARTÕES AMARELOS – Railan, Marllon e Lucas Mineiro (Cuiabá); Wagner Leonardo, Willean Lepo, Luiz Adriano e Caio Vinícius (Vitória).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA – R$ 45.080

PÚBLICO – 3.614

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).