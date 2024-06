Cuiabá e Red Bull Bragantino marcam belos gols e empatam na Arena Pantanal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2024 - 20:42 Para compartilhar:

Em noite de belos gols, ambos marcados no primeiro tempo, Cuiabá e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1, neste sábado, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Derik Lacerda marcou para o time de Mato Grosso e Helinho empatou nos minutos finais da etapa inicial.

Como vinha de derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no Rio de Janeiro, o Bragantino somou um ponto importante fora de casa e aparece com 19 pontos, em sétimo lugar. O Cuiabá tinha empatado por 1 a 1 com o Corinthians, em São Paulo, e agora atinge os 13 pontos, em 13º.

O primeiro tempo foi bastante movimentado na Arena Pantanal. O Cuiabá tentou no começo pressionar o visitante, porém, sem efetividade. Impondo seu ritmo de jogo, com posse de bola, o Bragantino ficou com a bola nos pés mais tempo, finalizou mais e até exigiu duas boas defesas do goleiro Walter.

Os gols saíram na parte final e o time da casa marcou primeiro, aos 32 minutos. Railan desceu pelo lado direito e cruzou na direção da linha de grande área, onde Derik Lacerda esperou a bola quicar e bateu de primeira, numa bela emendada. A bola entrou no canto direito do goleiro Cleiton.

O time paulista também fez um belo gol. Aos 41 minutos, a bola sobrou para Helinho na frente da área e ele surpreendeu ao bater de primeira. A bola entrou no ângulo direito de Walter, que saltou sem sucesso.

No segundo tempo, o visitante ganhou mais espaço no campo do Cuiabá e tentou imprimir mais velocidade, entretanto, não mostrou eficiência nas finalizações. O Cuiabá, que ficou muito passivo, se soltou somente nos últimos minutos quando até deu esperança de vitória à sua torcida.

Aos 43, Fernando Cabral quase fez um gol olímpico, com Jadsom Silva salvando em cima da linha. Nos acréscimos, após levantamento na área, Luciano Giménez até marcou, porém, o impedimento foi anotado no momento do lance e depois confirmado pelo VAR. O árbitro de vídeo também alertou o árbitro sobre um soco de Giménez no rosto de Pedro Henrique e acabou expulso.

O Cuiabá volta a campo na próxima quarta-feira, dia 3 de julho, de novo diante de sua torcida e contra o Botafogo, a partir das 19 horas. Na mesma noite, às 21h30, o Bragantino vai receber o Atlético-GO em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto (Lucas Fernandes), Lucas Mineiro e Denilson (Fernando Sobral); Railan (Eliel), Derik Lacerda (André Luís) e Isidro Pitta (Luciano Giménez). Técnico: Petit.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Jadsom Silva), Lucas Evangelista e Lincoln (Gustavo Neves); Helinho, Talisson (Henry Mosquera) e Vitinho (Everton). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Derik Lacerda, aos 32, e Helinho, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Mineiro, Isidro Pitta, André Luís e Derik Lacerda (Cuiabá); Eric Ramires e Everton (Red Bull Bragantino).

CARTÃO VERMELHO – Luciano Giménez (Cuiabá).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA – R$ 81.560,00.

PÚBLICO – 5.024 torcedores.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).