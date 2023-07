Cuiabá é enquadrado pelo STJD e anuncia redução no preço de ingressos para visitantes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 19:45 Compartilhe

Torcedores do Flamengo entraram com Boletim de Ocorrência contra os preços abusivos dos ingressos para o jogo na casa do Cuiabá, na Arena Pantanal. O clube mato-grossense já vinha cobrando alto de outros visitantes como maneira de lucrar um dinheiro a mais, mas acabou punido e obrigado a reduzir valores já para o jogo deste domingo.

“Em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Cuiabá anuncia a readequação dos valores dos ingressos à venda para a partida contra o Flamengo. Dia 6/8 (domingo) tem Cuiabá x Flamengo, às 19h, na Arena Pantanal”, informou o clube.

Mesmo cumprindo decisão judicial, o clube ainda terá bilhetes salgados para quem quiser torcer pelo Flamengo no domingo. A nova tabela traz entradas mais baratas por R$ 250 na arquibancada Norte Superior (eram R$ 300) e as mais caras, na Norte Inferior, por R$ 300 (antes estavam de até R$ 500). Os torcedores do Cuiabá vão pagar de R$ 100 na Leste Superior, até R$ 600 em camarote.

O Procon notificou o clube sob ameaça de multa em até R$ 1 milhão pela prática abusiva, já que os torcedores do Cuiabá pagavam bem mais barato em setores semelhantes. O clube ainda vai devolver a diferença paga pelos flamenguistas nas entradas e a regra valerá para outros jogos.

Para não ter de reduzir mais os valores, o Cuiabá acabou aumentando o preço em setores semelhantes a seus torcedores, que antes pagavam R$ 150,00 na arquibancada Sul Inferior – equivalente ao valor mais caro dos visitantes, e que agora também terão de desembolsar R$ 300.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias