Cuiabá e Bahia se enfrentam para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão

Com o primeiro objetivo de garantir a permanência na divisão para a próxima temporada, Cuiabá e Bahia se enfrentam neste sábado, às 16h, na Arena Pantanal, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o intuito de estar na briga por vaga na Copa Sul-Americana.

O Cuiabá está motivado após vencer o Santos, na última rodada, por 3 a 0. O time do Mato Grosso é o 13º colocado, com 15 pontos, quatro a mais do que o Goiás, time que abre a zona de rebaixamento. No Brasileirão, o Bahia é o 15º colocado, com 12 pontos. O time baiano vem de derrota para o Grêmio por 2 a 1 e tem na cabeça a Copa do Brasil, contra o mesmo rival. Empatou em casa por 1 a 1 e vai a Porto Alegre no meio da próxima semana para definir uma vaga nas semifinais.

Do lado do Cuiabá, o técnico António Oliveira deve repetir o time da partida passada. A grande esperança de gol continua sendo o atacante Deyverson, artilheiro do time no Brasileiro, com quatro gols. Quem também pode aparecer, ao menos para o banco de reservas, é o meia-atacante Clayson, que retornou ao clube após temporada no Japão. O jogador já foi apresentado e teve seu nome divulgado no BID da CBF.

“Estou feliz em estar de volta, me sinto em casa, fui muito bem recebido não só pelo atletas, comissão técnica e diretoria, mas também pelo torcedor do Dourado. Mais motivado ainda que a primeira passagem, espero poder jogar ainda mais que em 2021. Os objetivos do Dourado hoje são outros. Temos um time qualificado e espero junto com a equipe render e alcançar os objetivos maiores possíveis”, disse Clayson.

De outro lado, o Bahia não poderá contar com o meia Cauly, que sentiu um incômodo na coxa e será preservado. Outro desfalque é o lateral Cicinho, suspenso. O time baiano conta ainda com uma lista de desfalques. Estão no departamento médico: o goleiro Danilo Fernandes, o lateral Vitor Jacaré, o zagueiro David Duarte e o atacante Biel.

“Jogo é jogo, se vou priorizar a Copa do Brasil, corro o risco de não ganhar o jogo e cair na classificação e aumentar o número de jogos sem vitória. Cuiabá, viagem terrível, ambiente quente, mas é o que é. Agora é jogo a jogo. Vou para Cuiabá pensando na Copa em termos de gestão de elenco. E vamos treinar para melhorar a equipe nesses jogos”, disse o técnico Renato Paiva.

