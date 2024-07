Cuiabá e Athletico-PR empatam nos jogos de ida dos playoffs da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 23:41 Para compartilhar:

Mais dois times brasileiros iniciaram sua caminhada nos playoffs da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. Encerrando a rodada de ida, o Cuiabá buscou o empate diante do Palestino-CHI, por 1 a 1, com gol de Deyverson e Walter defendendo um pênalti no úlitmo lance. Mesmo placar do Athletico-PR que ficou na igualdade com o Cerro Porteño-PAR, por 1 a 1. Ambos jogaram fora de casa, na condição de visitante.

A dupla brasileira agora precisa de uma vitória mínima em casa, para avançar para as oitavas de final. O Cuiabá atua na próxima quinta-feira, às 19 horas, na Arena Pantanal, enquanto o Athletico-PR entra em campo às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba. Em caso de um novo empate, independentemente do placar, a decisão irá para os pênaltis.

Fora de casa, no estádio Concepción, no Chile, o Cuiabá até saiu atrás do marcador, com Linares abrindo o placar no primeiro tempo. Na etapa complementar, Deyverson, que entrou no intervalo, deixou tudo igual. Após um período afastado, o atacante voltou a marcar após três meses.

No último lance da partida, o Cuiabá teve um grande susto. Bruno Alves dividiu com Rojas e o árbitro marcou pênalti, confirmado após checagem do VAR. O árbitro fez algo inusitado. Como já era o último lance, avisou os jogadores que não haveria rebote. O jogo seria encerrado antes.

E foi isso que aconteceu. Abrigo cobrou e Walter defendeu. A bola voltou para o jogador, que fez o gol no rebote. Entretanto, o árbitro já tinha apitado o fim do jogo. Logo após o rebote, os jogadores do Cuiabá cobraram o árbitro, que confirmou o fim da partida. Não houve muitas reclamações dos jogadores do Palestino.

Em Assunção, no Paraguai, no estádio La Nueva Olla, o Athletico-PR saiu atrás do placar, com Miguel Benítez, ainda na primeira etapa. O prejuízo paranaense só não foi maior, pois Churín, ex-Grêmio e Atlético-GO, isolou uma cobrança de pênalti.

Já na volta do intervalo, com a entrada de Canobbio, o time paranaense empatou a partida. O uruguaio deu assistência para Christian, que também saiu do banco, e deixou tudo igual. Fernandinho teve a chance da virada, mas também desperdiçou uma penalidade.

No outro jogo dos playoffs, a LDU-EQU encaminhou sua vaga, ao superar o Always Ready-BOL, por 3 a 0, em casa, no estádio Casa Blanca, em Quito. O time equatoriano pode perder até por dois gols de diferença que mesmo assim avança. O vencedor do duelo pega o Lanús-ARG, nas oitavas.

Jogos desta quinta-feira:

Palestino-CHI 1 x 1 Cuiabá

Cerro Porteño-PAR 1 x 1 Athletico-PR

LDU-EQU 3 x 0 Always Ready-BOL