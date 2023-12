Cuiabá e Athletico-PR apenas cumprem tabela em última rodada do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2023 - 6:30 Para compartilhar:

Cuiabá e Athletico-PR chegam à última rodada do Campeonato Brasileiro sem maiores aspirações, garantidos na Copa Sul-Americana, mas com sentimentos bem diferentes. O Cuiabá se consolida cada vez mais na elite nacional, com vaga em seu quarto ano seguido, enquanto os paranaenses almejavam uma vaga na Copa Libertadores, principalmente por comemorar seu centenário em 2024. A partida, válida pela 38ª rodada, será realizada a partir das 21h30 na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

O time do Mato Grosso garantiu vaga na Sul-Americana na última rodada, mesmo com a derrota por 2 a 1 diante do Flamengo. Em 37 jogos, teve 13 vitórias, nove empates e 15 derrotas. Com 48 pontos, aparece em 12º lugar e pode chegar ao décimo lugar, no máximo.

O técnico António Oliveira não gostou da postura do time no primeiro tempo no Rio de Janeiro e pediu uma resposta na última rodada. “Não posso tolerar este comportamento, não estamos de férias. Há um compromisso grande com o clube, com o torcedor, com a cidade e com o estado. Agora só temos um caminho: darmos a resposta certa no momento certo porque a última imagem é a que fica”, projetou.

Com essa postura, o Cuiabá deve ter a sua formação titular. As exceções são o goleiro Walter, que já não atuou diante do Flamengo após fratura no dedo, e o zagueiro Alan Empereur, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogo será especial para o lateral-esquerdo Uendel, que anunciou a sua aposentadoria aos 35 anos.

O Athletico, invicto há cinco jogos, tem 56 pontos em oitavo lugar e pode terminar em sétimo. Apesar de estar invicto, não vinha bem, com sete jogos sem vencer. O jejum acabou na última rodada ao fazer 3 a 0 no Santos. O time paranaense teve até agora 14 vitórias, 14 empates e nove derrotas.

O técnico Wesley Carvalho, diferentemente do adversário, vai escalar uma formação alternativa no Athletico. Cacá, Thiago Heleno, Fernandinho e Alex Santana não poderiam jogar de qualquer forma porque cumprem suspensão. Vitor Roque, de saída do clube rumo ao Barcelona, também não viajou e até se despediu nas redes sociais, assim como o lateral Esquivel, no departamento médico. Por outro lado, o atacante Canobbio, recuperado de dores musculares, está à disposição.

Wesley Carvalho, que não será treinador em 2024, agradeceu a oportunidade, mas indicou a sua permanência no clube. “A única coisa que posso dizer é que aprendi muito com todas as dificuldades ao longo desse Brasileiro. O que nós temos conversado é que vão contratar outro treinador, mas vou continuar no clube, em outra função. Depende mais do clube do que de mim, mas o clube reconhece o que eu tenho feito e meu compromisso”, afirmou.

