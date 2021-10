Cuiabá e América-MG colocam bom momento no Brasileirão em jogo na Arena Pantanal

Em bom momento no Campeonato Brasileiro, Cuiabá e América-MG se enfrentam neste sábado, às 17h, na Arena Pantanal, pela 23ª rodada, com o mesmo objetivo: se distanciar o máximo que puder da zona de rebaixamento. O time mato-grossense não perde há seis jogos e vem de um empate sem gols diante do Atlético-GO, fora de casa.

Ocupa a 10ª posição, com 29 pontos, a quatro da zona de classificação para a Copa Libertadores. Os mineiros, por sua vez, defendem uma invencibilidade de cinco partidas, estão em 15º, com 24 pontos, a um da zona de rebaixamento. Na última rodada, buscou um empate por 1 a 1 com o Flamengo, em Belo Horizonte.

O técnico Jorginho Campos terá desfalques importantes no Cuiabá. O treinador não poderá contar com o volante Camilo e o meia Max. Ambos vinham entrando no decorrer dos jogos e já buscavam uma vaga de titular. A expectativa é que o time seja muito semelhante ao da última rodada.

No meio, a disputa é entre Rafael Gava e Cabrera, com o primeiro figurando como favorito para iniciar entre os titulares. No ataque, Elton aparece na frente na disputa com Jenilson. “Essa boa sequência retrata bem o ótimo momento que vivemos. Além de não termos sido derrotados nessas seis últimas rodadas, batemos por exemplo o atual campeão da Libertadores (Palmeiras) e o vice (Santos). Isso mostra nossa qualidade e crescimento na competição”, ressaltou Auremir.

O América-MG pode ter algumas mudanças pontuais. Ainda sem poder contar com o lesionado Berrío, Vagner Mancini deverá montar o ataque com Zárate e Ribamar, com Ademir dando apoio entre a linha do meio de campo e o setor ofensivo. O treinador terá praticamente força máxima para o duelo.

“A gente vem de quatro bons jogos, mas não vencemos os últimos três. Tivemos oportunidade nas três partidas de sairmos vencedores. O nosso desempenho foi muito bom, mas, quando a gente não vence, a gente não fica 100% satisfeito. O Cuiabá, dentro de casa, vai nos dificultar muito, mas sabemos também da nossa qualidade de poder ir na casa do adversário e vencer”, disse Alê.

